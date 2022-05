Met Gala 2022: i beauty look da red carpet più stellari di quest'anno

Giunti i primi di Maggio, a New York City -come in tutto il resto del mondo puntualmente connesso tramite social-, l’interesse generale è catalizzato da un unico, lussuoso evento, il più esclusivo di tutti: quello del Met Gala.

Dopotutto, veder riuniti in un posto solo personaggi noti e celebrities agghindati in pompa magna non è certo circostanza di ogni giorno. Qualcosa, insomma, che noi comuni mortali possiamo solo continuare a sognare. Per chi non è più un sogno? Per Chiara Ferragni e Fedez che, vestiti di tutto punto dall’amica Donatella Versace, sono volati negli Stati Uniti appositamente per prendere parte al galà di beneficienza annuale, il quale segna, come da tradizione, l’apertura della mostra di moda indetta dal Costume Instituite.

Ed è proprio lo stesso Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York City che detta il preciso dress code al quale i suoi partecipanti devono sottostare: a mandare in fibrillazione i cuori dei fashion addicted quest’anno è stato l’opulento tema “Gilded Glamour and White Tie“, il quale ha guarnito il red carpet di sfarzo e corsetti.

Ma non sono state soltanto le stravaganti mise ad attirare l’attenzione: dopo gli Oscar beauty look ed i Coachella beauty look, non abbiamo potuto fare altro che stilare la nostra classifica anche questa volta! Di seguito, i beauty look che ci hanno fatto girare la testa.

Winnie Harlow, siamo senza fiato!

Il nostro primo posto non lascia spazio al dubbio: Winnie Harlow ci ha lasciato senza parole. Nel suo total look Iris van Herpen la supermodella ha saputo egregiamente tenere alto il senso profondo del “fantasy couture“, complice anche una dose non indifferente di innata eleganza. Lo chignon basso, tiratissimo e ad effetto glossy, con riga centrale ben definita e baby hair perfettamente in posa hanno ospitato un’imponente diadema di cristalli, particolarissimo.

Imponente anche il make-up, senz’altro: la base viso è quella luminosa caratteristica del trucco shiny, a fare da sfondo ad un trucco occhi pazzesco, caratterizzato da intensi toni bronze e eyeliner double wing. In primo piano le stravaganti, lunghissime ciglia finte, ad enfatizzare il tutto. Per quanto riguarda il trucco labbra, la matita in forte contrasto con il gloss luminoso riporta alla mente la tendenza Ombrè Lips. Che dire, promossa a pieni voti!

Kaia Gerber, una dea contemporanea

Se c’è qualcuno che ha capito esattamente come dare volume ai capelli, questo è l’hairstylist di Kaia Gerber! Chioma immensa, leonina e domata da soli brillanti fermagli per l’attrice, apparsa sul red carpet in una nuvola di raffinatezza che le fa conquistare senza esitazioni il nostro secondo posto.

Il prezioso abito argenteo che porta la firma di Alexander McQueen è stato valorizzato pienamente dal make-up YSL Beauty: caldo e luminosissimo, con kajal marrone sfumato ma definito al contempo, si distingue per l’ombretto olografico tamponato ad arte sulla palpebra e per l’incarnato ad effetto rugiada. Le labbra mantenute naturali, dal colore pescato, completano in raffinatezza l’intero look.

Teyana Taylor ci porta nell’iperuranio

Scendiamo in una dimensione ben più ultraterrena con Teyana Taylor: che stile! Parola d’ordine? Blu. Blu l’abito, “see through” dal vastissimo strascico velato “nebuloso”, come è blu il make-up occhi, a testimonianza del trend ombretto azzurro nella sua accezione più intensa. Le labbra scintillanti, invece, non possono che essere esaltate da un meraviglioso gloss effetto specchio.

Anche qui i baby hair sono prepotentemente in vista, a formare dei boccoli sulla fronte in accompagnamento allo chignon, sempre basso. E, ancora, un diadema “spaziale” reso prezioso da gemme -idovinate?- blu, il quale conferisce al look un tocco dal fascino alieno. In una sola parola: wow.