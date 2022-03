Fedez in ospedale: la lotta alla malattia e il messaggio di Chiara Ferragni

Fedez è stato operato al San Raffaele di Milano, e Chiara Ferragni ha affidato ai suoi social un messaggio condiviso anche sul profilo Instagram del rapper. Parole che arrivano a rincuorare quanti, in queste ore, si chiedono come stia il rapper e quale sia la malattia che lo ha colpito e che lui stesso aveva rivelato nelle sue Stories.

Fedez in ospedale: il rapper operato a Milano, parla Chiara Ferragni

“Buon primo compleanno alla nostra Vittoria. Abbiamo scattato queste foto Domenica, con qualche giorno in anticipo, perché sapevamo che oggi papà sarebbe stato in ospedale (ma sarà presto a casa). Ti amiamo alla follia patata“. Lo scrive sui social Chiara Ferragni, costretta a festeggiare il primo compleanno della secondogenita Vittoria in assenza di Fedez.

La fashion blogger ha rotto il silenzio sul ricovero del marito, rivelando che si trova in ospedale e confermando così le indiscrezioni emerse poche ore prima. Il rapper avrebbe inoltre subito un’operazione per la malattia – ancora ignota al pubblico – che lo ha colpito e di cui ha dato annuncio via social la scorsa settimana.

I Ferragnez hanno quindi deciso di festeggiare in anticipo la loro bambina, proprio perché di lì a poco Fedez sarebbe stato ricoverato. Secondo le ultime notizie rilanciate dalla stampa, si troverebbe da martedì al San Raffaele di Milano e occorreranno alcuni giorni prima di conoscere la terapia a cui sarà sottoposto.