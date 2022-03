La trasparenza è un must con i vestiti see-through

Dopo tutto quello che è successo negli ultimi due anni non abbiamo più voglia di fingere, di mostrarci per quelle che non siamo. Questo si riflette anche e soprattutto nella moda, da sempre veicolo delle nostre emozioni: sarà un caso, quindi, che una delle tendenze più cool del 2022 ci mette a nudo? Gli abiti see-through sono la quintessenza di quel vedo-non-vedo che da sempre è simbolo di sensualità.

Rihanna si fa portatrice di questo look con abiti trasparenti e veli, e noi non possiamo non innamorarci subito!

Gli abiti see-through e la trasparenza che non passa di moda

Ora che arriva la bella stagione allora puntiamo sul see-through per i nostri outfit, non serve essere delle star per poterci permettere look incredibili giocando sulle trasparenze.

Camicette con maniche in pizzo ricamato o con inserti sul décolleté che lasciano intravedere porzioni di pelle, se abbinate a un semplice paio di jeans a vita alta sono davvero il top per un look casual chic.

Chi vuole osare di più può osare con un top bustier con porzioni in pizzo, o scegliere di non lasciare nulla all’immaginazione e puntare tutto sull’intimo a vista.

Nella primavera-estate vedremo spopolare anche abiti see-through, che ricordano vagamente la moda tardo vittoriana con qualche punta di romanticismo qua e là!

Largo allora a minidress, abiti lunghi alle caviglie e a tutti i modelli più stravaganti che ci vengono in mente.

L’importante, come sempre, è giocare con gli accessori e gli abbinamenti. La collana choker sarà un grande must e si incastra alla perfezione con i look see-through, così come le borse a tracolla che rendono tutto più chic.