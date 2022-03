Oscar Awards 2022: ecco i beauty look che ci hanno rubato il cuore

La più grande emozione di questi giorni? Ovviamente l’evento cinematografico più prestigioso ed antico al mondo, atteso con trepidazione dai più: sono stati proprio gli Oscar a smuovere gli animi, avvolgendo il mondo dello spettacolo in un vortice tutto lustrini e incredibile sfarzo. Si è trattato di una sorta di ritorno alle origini, gli Oscar Awards 2022 si sono tenuti infatti al Dolby Theatre di Los Angeles il 27 Marzo, a pochi giorni dall’apertura di questa novella primavera.

Tale 94esima edizione non si è fatta mancare proprio niente, già lo sappiamo, suscitando gran clamore generale: e, se siamo praticamente impazziti per i sontuosi look da Oscar -letteralmente- che hanno varcato il red carpet inondandolo di eleganza, è ora il momento di assegnare il nostro personale premio in fatto di beauty look. Ecco dunque la nostra top 3!

Jessica Chastain, oltre all’Oscar hai vinto il nostro cuore

Romanticissima nel suo abito-cascata di paillettes rigorosamente firmato Gucci, la splendida Jessica Chastain non ha solo rubato il nostro cuore con il suo total-look come sempre azzeccatissimo, ma è anche riuscita a guadagnarsi l‘Oscar come Miglior Attrice per la sua eccezionale interpretazione nel film “Gli occhi ti Tammy Faye“, aggiudicandosi l’ambitissima statuetta.

L’impeccabile make-up è stato strepitosamente curato da Kristofer Buckle: gli occhi dell’attrice sono stati resi ancor più intensi tramite abili giochi di luci ed ombre, le palpebre illuminate dall’ombretto shimmer di un caldo color champagne, ricco di riflessi sfaccettati. La base è quella del trucco shiny tanto di tendenza, lucente almeno tanto quanto le labbra scintillanti, dominate dal nude rosato del rossetto cremoso. A completare il look una coda alta pazzesca. Che dire, il nostro Beauty Oscar va a lei!

Anya Taylor Joy, il tocco dark che ci piace

È poi all’amatissima “Regina degli scacchi” che va tutta la nostra ammirazione: Anya Taylor Joy si è infatti presentata alla fastosa premiazione calcando il red carpet con un’allure dall’intenso retrogusto dark, il quale ci ha fatto completamente impazzire: Dior dalla testa ai piedi, la bella attrice ha sfoggiato un laccatissimo chignon platino sovrastato da un velo nero a mostrare in trasparenza le labbra rosse scarlatte, tinte dal sempre vincente rossetto rosso.

Sugli occhi ha preso forma un magnetico smokey eyes delineato dall’ombretto nero, allungato e felino. Insomma, la nota Make-up Artist Georgie Eisdell ha saputo fare davvero un magnifico lavoro, insieme a Dior Beauty.

Vanessa Hudgens ammalia tutti con il suo sguardo felino

Pare che lo chignon -così come i capelli raccolti– in questa notte degli Oscar abbia fatto furore: eccone una versione alta e tiratissima per Vanessa Hudgens, la quale ha esibito, sugli occhi, un look Graphic Eyes sui toni della terra degno di nota. Lo sguardo già accattivante è stato ulteriormente impreziosito dagli strass tipici del trend attualmente in voga del Crystal Make-up, coerentemente accompagnato da labbra valorizzate dal rossetto marrone.

Ma ora vogliamo assolutamente sapere: qual è la tua top 3?