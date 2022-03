Pearl Eyes, Strass, brillantini e paillettes: il make-up primaverile scintilla

Emblema di eleganza per antonomasia, sono proprio le perle la peculiarità che contrassegna una delle ultime tendenze make-up della primavera che sta per arrivare. Una primavera che, come già ampiamente approfondito, si preannuncia estrema nel look, bold, la quale vestirà di stravaganza la moda e di audacia il trucco.



Sarà una stagione all’insegna del colore, come si può ben scorgere a primo acchito, ma anche e soprattutto brillante. Brillantezza sprigionata non solo da applicazioni tridimensionali quali le perle sono: si aggiungono ad esse strass, glitter e paillettes, insomma tutto ciò che irradia luce e che invita la beauty community a “brillare luminosa come un diamante”.

Pearl Eyes per Dior: eleganza sconfinata

Il classico filo di perle per il brand couture Dior si sa, non è abbastanza: dopo l’elemento ricorrente negli accessori più iconici e svariati, ecco le perle comparire sui volti delle sue modelle ed in magnifici Pearl Eyes per una delle ultime campagne. Le basi sono quelle caratteristiche del trend che predilige il trucco luminoso shiny, solo impreziosito da queste ultime. Il merito? Ovviamente della maestria del celebre Make-up Artist Peter Philips.

Lo stesso artista ha prestato le sue mani d’oro anche a Fendi, questa volta tempestando il volto delle modelle di cristalli preziosi, da qui Crystal make-up appunto, per un’emanazione di luce pazzesca.

Euphoria-effect: i beauty look più influenti del momento sono quelli della serie

Inutile dire come anche la seguitissima serie tv Euphoria abbia svolto un ruolo determinante nell’emergere della tendenza: gli splendidi make-up look lucenti e colorati dell’abilissima truccatrice Doniella Davy hanno conquistato la beauty community, la quale ha reagito inondando le piattaforme social di strass, glitter e micro perle in combo ai già noti Graphic Eyes. Combo brillanti e variopinte, che vedono in ombretti shimmer ed ombretti polverosi colorati il mezzo di realizzazione.

Insomma, parliamo di beauty look difficilmente portabili giornalmente, ma sicuramente di grandissimo effetto: adatti ad eventi speciali, il bagliore può però essere ridotto a soltanto qualche strass per illuminare la quotidianità.