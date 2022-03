Torna sulle labbra il più iconico rubacuori di sempre: il rossetto rosso questa primavera è tendenza

Lo avevamo tanto aspettato, ed ora eccolo qui tornare a farsi prepotentemente spazio, riprendendosi il posto che gli spetta di diritto, in cima alle tendenze make-up della primavera-estate 2022: fa il suo ritorno in grande stile dopo un lungo, interminabile periodo di stop lui, il rossetto rosso. E c’è una grossa novità: da sempre iconico emblema di femminilità, le passerelle lo hanno visto proprio ultimamente, in occasione della Milano Fashion Week ornare le labbra non solo di bellissime modelle, ma anche di molteplici modelli, slegandolo così da un concetto canonico.

Ed ecco quindi il rossetto rosso immergersi nei beauty trend della bella stagione, ponendosi al fianco e quindi amalgamandosi al resto delle tendenze che portano in alto rossetti dal finish glossato e quindi labbra scintillanti su Ombrè Lips, Overlining e trucco labbra marrone. Vedremo dunque il rossetto rosso misurarsi con differenti look, da finish matte ad effetto vellutato o shimmer fino a nuance dall’animo dark quali vino e amaranto, e ancora rossi aranciati o freddi, con forte componente blu.

Il rossetto rosso è per tutti (i sottotoni)

Di nuovo elemento di spicco sul viso di ognuno, a comandare l’equilibrio delle tante full face, il rossetto rosso è tornato per ricordarci tutto il suo fascino, il quale non lascia indifferente quasi nessuno. Ebbene si, perché esiste l’esatto rossetto rosso per ciascun sottotono, senza eccezione alcuna. Come già detto si vedranno labbra rosse di ogni tipo, che si parli di finish oppure di tonalità: i rossi aranciati si sposeranno alla perfezione con i sottotoni caldi, mentre i rossi tendenti al blu enfatizzeranno al massimo le carnagioni dal sottotono freddo.

Rihanna è pazza del rossetto rosso tanto quanto noi

Insomma diciamocelo, da quanto aspettavamo questo momento? Libere di sfoggiare di nuovo con fierezza il trucco labbra, il rossetto rosso come tendenza cade praticamente a fagiolo. Felici quanto noi ovviamente le celebrities, le quali stanno dando il meglio di loro quanto a beauty look. Una in particolare, però, sembra apprezzare più di tutte questo grande ritorno: parliamo della meravigliosa belly mommy Rihanna, la quale ha esibito diversi rossetti rossi pazzeschi negli ultimi tempi!

E allora dicci, riuscirai a rimanere immune al fascino del rossetto rosso con tanta scelta?