Rihanna è la regina del see-through e il suo ultimo look lo conferma

La gravidanza di Rihanna è la più seguita del web e la “colpa” è anche e soprattutto dei look premaman incredibili che la cantante sfoggia in ogni occasione, come a voler sempre superare se stessa. Pancione in evidenza, non esita un momento a mescolare sensualità e maternità con il suo stile inconfondibile.

L’ultimo look ci ha lasciate senza fiato e la incorona regina della moda see-through, mostrando che l’abbigliamento l’intimo può essere indossato anche nelle occasioni mondane.

L’abito baby doll di Rihanna la rende icona premaman

Alla Paris Fashion Week Rihanna è arrivata con un baby doll in pizzo nero firmato Dior e il tempo si è immobilizzato. Un abito con bralette nera e pizzo lungo fino al ginocchio che mostra il pancione e lo abbraccia di sensualiltà. Per finire, gli stivali alti in pelle sono la ciliegina sulla torta di un total black clamoroso.

Il trench in pelle è lasciato aperto, per esser certa che tutti notassero lo stile. Immancabile la collana choker e i tantissimi gioielli che da sempre sono il suo marchio di fabbrica, così come il rossetto burgundy e uno smokey eyes appena accennato.

Tutto l’outfit concorre a un solo obiettivo, farci vedere a che livello di bellezza, consapevolezza del proprio corpo ed esaltazione della maternità si possa arrivare. Centrato in pieno. E l’abito see through, più vedo che non-vedo, è semplicemente perfetto.