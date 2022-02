Rihanna fa surf tra le tendenze moda

Scegliere la celebrity meglio vestita della settimana non è stato facile, tra i centinaia di look da urlo che abbiamo visto sfilare in prima fila davanti alle passerelle delle Fashion Week. Ma alla fine ce l’abbiamo fatta e abbiamo dato la corona a Rihanna. In procinto di diventare mamma, la cantante ha sfoggiato un look bold e di tendenza in occasione della sfilata Gucci autunno-inverno 2022/2023. Il suo outfit ci ha fatto impazzire perché è riuscita a mettere insieme tantissime delle tendenze moda più interessanti del momento.

Uno, dieci, cento, mille trend moda per Rihanna

Innanzitutto il suo copricapo gioiello. Al fianco delle maschere gioiello e dei gioielli per il volto, anche quelli per la testa ci fanno impazzire. Una cuffia metallica a mo’ di odalisca è la prima cosa che abbiamo notato indosso a Rihanna. Poi il suo pantalone in raso, con un dragone cinese stampato. E anche in questo caso, i capi in raso sono tra i più di tendenza del momento. Il top in latex è la ciliegina sulla torta… o forse lo è la sua ecofur color glicine che ricorda pericolosamente il colore Pantone 2022? La stessa indossata anche all’after party della sfilata Gucci!