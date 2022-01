L’uscita del primo capitolo di Matrix nel 1999 rivoluzionò per sempre non solo il cinema, ma anche e soprattutto la moda che da quel momento in poi non lasciò più andare i capi in pelle. Una tendenza in particolare sovrastò tutte le altre, in quegli anni: il trench in pelle.

Oggi con il quarto capitolo, Matrix Resurrections, nelle sale cinematografiche il cappotto in pelle lungo fino alle caviglie torna protagonista dello street style e fa rivivere il cyberpunk anche nella moda.

Il trench in pelle nero conquista proprio tutte

Lo stile di Neo (Keanu Reeves) e Trinity (Carrie-Anne Moss), protagonisti del film, ci piace perché minimal e total black, perfetto insomma per essere abbinato a tutto ciò che vogliamo.

I capi in pelle sono il must di questa stagione invernale e, in particolare il cappotto lungo nero, hanno conquistato le più grandi celebs, da Kendall Jennell a Kaia Gerber, che lo sfoggiano in ogni occasione.

Se non vogliamo essere troppo dark, spezzare il look con dei jeans e un maglione colorato è un’ottima soluzione, meglio ancora se abbiniamo degli occhiali da sole grandi e super fashion.

Al contrario, le amanti del total black adoreranno un outfit composto da gonna in pelle, dolcevita e stivaletti platform. Dare luminosità al look con dei gioielli over è una scelta tutta personale!

Una sola cosa è richiesta quando si indossa un trench in pelle lunghissimo: farlo volteggiare mentre si cammina!