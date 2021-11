Capi in pelle: gli anni '90 non ci lasciano mai

Le tendenze moda autunno-inverno non sono solo slip skirt in raso, tacchi kitten heels e abitini bon ton: per le amanti di look più bold ci sono anche i capi in pelle. Dai classici abbinamenti con giacca di pelle siamo andati oltre: adesso nei negozi e per le strade cittadine vediamo gonne, pantaloni, giacconi in pelle dal gusto anni ’90. Quello ce ci piace di più della tendenza capi in pelle è che possiamo spaziare coi colori moda e, soprattutto, con le fantasie.

Tra i capi in pelle il nostro preferito è la gonna

Alcuni esempi sono le stampe pitonate e coccodrillate. Non si tratta infatti solo di capi neri, sebbene siano tra i più amati e versatili tra quelli in pelle, ma anche di sperimentare con fantasie animalier. Tra i capi in pelle più interessanti possiamo annoverare sicuramente le gonne: a tubino, a ruota, longuette, a vita alta, le gonne in pelle sono adatte sia al giorno che alla sera, soprattutto se abbinate a un corsetto ispirato alla moda ottocentesca francese!