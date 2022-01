L'inizio dell'anno è coloratissimo, proprio come questi jeans

Diamo il benvenuto al 2022 con la tendenza che più di tutte ci dà una sferzata di allegria e trasforma il classico jeans da casual al punto di forza del nostro guardaroba. Il colore è tutto ciò su cui dobbiamo puntare nei primi mesi del nuovo anno: scegliamo la nuance che più ci rispecchia e diamo sfogo a tutto il nostro estro!

I jeans sono sicuramente il capo d’abbigliamento più versatile e comodo, quello su cui fare affidamento per creare look originali e sempre nuovi. Di modelli ne esistono ormai quanti ne vogliamo, dal regular tornato in voga alla zampa d’elefante dalle vibrazioni 70s, senza dimenticare il boyfriend e lo skinny degli anni ’90 e Duemila ormai nuovamente ai auge.

Ma dal classico blu ora è il colorful a prendere il sopravvento!

Vivaci e dinamici, i jeans del 2022 sono un’esplosione di colore

Per rendere super i nostri outfit scegliamo i pattern più fantasiosi, i lavaggi schiariti o dalle sfumature evidenti e le stampe tie-dye simbolo indiscusso degli anni Novanta.

La versatilità è massima: puntiamo sul regular schiarito in tonalità pastello da abbinare a sneakers sporty chic come quelle della nuova capsule collection DuaLipaXPuma, oppure diamo risalto alla nostra frizzantezza con un modello boyfriend con stampa tie-dye (su tutta la lunghezza o solo in dettaglio) e un dolcevita semplice che riprenda la nuance del jeans. E il patchwork? Meraviglioso!

Se cerchiamo qualcosa di più raffinato non possiamo non amare colorazioni più calde, sui toni del bordeaux e marrone, rigorosamente nella stampa painsley folk e senza tempo. L’abbinamento perfetto è con un cappotto chiaro e mini-bag da it girl.

Toni di tendenza sono anche il verde bottiglia, da indossare con stivaletti texani e bag pitonata o dal frame di coccodrillo, e il degradé bicolor che permette di arricchire in modo chic anche i look più semplici. Scegliamolo su un modello a zampa per essere al top!