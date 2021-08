Back to the 70s: in autunno la moda punta su jeans e gonne

La moda è circolare. Le tendenze passano e ritornano prepotenti a farsi sentire a distanza di anni. Dopo aver assistito al ritorno in grande stile della moda anni ’90 e inizi 2000, in autunno ritroveremo i capi di tendenza negli anni ’70. In particolare, torneranno di tendenza i capi in denim, dai jeans a zampa e le minigonne aderenti. Facili da abbinare e pratici, ritroveremo questi capi in tutte le vetrine, dai brand low cost a quelli luxury.

Moda anni ’70: jeans e gonne da avere nel guardaroba per l’autunno 2021

Per non farvi cogliere impreparate dalle tendenze per l’autunno, abbiamo selezionato per voi cinque capi d’ispirazione anni ’70 da acquistare oggi per un autunno al passo con i trend del momento.

Jeans a zampa firmati Pull & Bear

Partiamo subito con un paio di jeans a zampa in stile anni ’70 in un lavaggio classico firmati Pull & Bear. Leggermente a vita alta, questi denim sono perfetti da indossare in autunno con una camicia leggera e un blazer, per andare in ufficio, o con un top e un paio di sandali per le giornate ancora calde per un aperitivo o una passeggiata in centro.

Foto Pull & Bear | Jeans flare basic

Levi’s è sempre una certezza quando si parla di jeans e minigonne

Se siete alla ricerca del perfetto jeans anni ’70 per seguire le tendenze per l’autunno, la scelta non può che ricadere su uno dei modelli proposti da Levi’s. Questo modello, proposto in esclusiva su Zalando, trae ispirazione proprio dagli anni ’70, con vita altissima e la possibilità di scegliere tra diversi lavaggi di jeans, compreso nero e color panna.

Foto Zalando | 70S HIGH FLARE – Jeans a zampa

Parlando sempre di Levi’s, tra i capi disponibili su Zalando troviamo anche una minigonna in jeans, piuttosto semplice e disponibili in due lavaggi, d’ispirazione 70s, perfetta da indossare in autunno con i vostri stivali preferiti, i mocassini, di gran moda anche per il rientro in ufficio, o con un paio di friulane, scarpe comode e di tendenza anche per l’autunno 2021.

Foto Zalando | 70S HIGH MICRO – Minigonna

Le gonne con i bottoncini non passano mai di moda

Abbiamo visto ritornare di grand tendenza le minigonne in denim con bottoncini in metallo. Tra i tanti modelli disponibili in commercio abbiamo scelto per voi la gonna con bottoncini proposta da Asos Design. Questo modello a vita alta è caratterizzato da vestibilità regolare, passanti per la cintura e chiusura con bottoni.

Foto Asos | Gonna di jeans con bottoni blu

Maxi zampa per i denim firmati & Other Stories

Se siete amanti dei jeans con tasche frontali non potete assolutamente lasciarsi scappare il modello proposto da & Other Stories. Questo capo, d’ispirazione anni ’70, è caratterizzato da gambe a zampa d’elefante decisamente ampie, per una vestibilità confortevole, è a vita alta e realizzato in misto cotone biologico. Essendo piuttosto lungo, questo jeans è perfetto da indossare in autunno con stivali col tacco o anfibi platform.