Brilla con le unghie fluo in queste giornate sempre più corte

Chiara Ferragni colpisce ancora! L’imprenditrice e influencer più versatile di tutte è di nuovo – e sempre – sotto i riflettori, questa volta grazie alle sue unghie fluo: fantastiche.

Nonostante il periodo non sia dei migliori per lei, a causa del virus sinciziale che ha colpito la piccola Vittoria portandola al ricovero in ospedale, la Ferragni non si arrende e punta sempre più in alto lanciando la nuova linea di gioielli del suo marchio. Proprio nel post di lancio abbiamo potuto ammirare le nuove unghie fluo hippie chic, come sempre fatte dalla fedele Isabella Franchi (alias @unghiedellamadonna).

Unghie tie dye: perché gli anni ’90 non finiscono mai

La moda continua a osannare i tanto bistrattati 90s e riportarli in auge in ogni modo possibile, dai mom jeans agli scrunchies per capelli e ovviamente i crop hoodies. Tutto rigorosamente dai colori fluo o pastello. Potevano mancare le unghie in questo revival?

Certo che no, e infatti da questa primavera abbiamo visto le manicure più colorate di sempre e la tendenza non accenna affatto a esaurirsi, anche se si accosta a colori più caldi come il marrone. Come potrebbe se Chiara Ferragni sfoggia unghie sempre più fluo e sempre più belle? Lei per prima ha rilanciato l’effetto tie dye per la nail art, un effetto che chiunque sia nato alla fine degli anni ’80 ha provato a fare almeno una volta con magliette e pantaloni.

Super colorato, super divertente e solare come non mai: queste unghie sono perfette per superare le grigie giornate autunnali e mantenere un mood ottimista. Le sfumature di colore che si creano con questo effetto piacciono davvero a tutte perché permettono di essere hippie chic ma con classe, romantiche o grintose a seconda di quello che vogliamo esprimere.

Giocare con il mondo dei pastelli, soprattutto con il rosa, il verde menta, il giallo e il celeste, ci dà modo di ricordare la bella stagione e spaziare tra un tie dye più modesto e glamour oppure osare con i colori fluo come fa Chiara Ferragni, elettrici e dall’effetto psichedelico!