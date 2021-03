Le nail art delle celebrity sono l'ispirazione unghie più cool

L’ultima tendenza tra le celebrity è quella di creare un look riconoscibile anche attraverso le unghie. Infatti, sono sempre di più quelle che osano con forme e colori audaci, create da nail artist che sono ormai delle vere e proprie star.

Ovviamente, sono loro che dettano i trend di stagione e questo le rende la perfetta ispirazione per la nostra manicure, ovviamente super cool.

Le unghie delle celebrity: non solo Cardi B

Se pensiamo alle unghie “famose”, la prima celebrity che ci viene in mente è sicuramente Cardi B. La rapper è una vera e propria appassionata di nail art (qua vi abbiamo mostrato le sue manicure più iconiche): una vera pioniera ora copiatissima.

Diamo un’occhiata alle manicure delle star da replicare.

Dua Lipa

È impossibile vedere la cantante senza unghie lunghissime, squadrate e ovviamente colorate. Si affida a diversi professionisti del settore: per i Grammy, ha scelto Chaun Legend, che le ha creato una nail art sui toni del rosa pensata apposta per il look della sua performance. Infatti, per il red carpet erano invece luccicanti e decorate con farfalle come l’abito Versace: le unghie a clip sono un’ottima soluzione per le occasioni speciali.

Heidi Klum

La manicure cromata della super modella tedesca è l’ideale per chi vuole qualcosa di tinta unita ma comunque di impatto. Facile da ricreare in casa.

Lana Del Rey

La popstar ha uno stile unico fatto di contrasti: make-up, acconciature e spesso abiti vintage si accompagnano a nail art estremamente contemporanee. Porta sempre le unghie lunghissime, in questo caso squadrate e bicolor, sui toni pastello della stagione.

Jennifer Lopez

Uno dei trend del 2021 sono le unghie sui toni del rosa, possibilmente il più naturali possibili e Jennifer Lopez lo sa: il suo nail artist di fiducia Tom Bachik alterna manicure basic ad altre più extra con brillantini. A Jlo piace sperimentare.

Kylie Jenner

Altra star impossibile da intercettare senza le sue unghie lunghissime è Kylie Jenner. Assolutamente cool la nail art ispirata alla fantasia della bandana: lo sapete che è uno degli accessori della stagione?

Fedez

Isabella Franchi è la nail artisti dei Ferragnez: anche Fedez ama decorare le sue unghie con disegni e colori. Per Sanremo ha scelto un look floreale perfetto da copiare per la primavera.

Rita Ora

La cantante inglese è una fonte di ispirazione continua per le manicure colorate! Colori arcobaleno glitterati: niente di più primaverile.