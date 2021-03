Tra gli accessori tornati prepotentemente di moda, direttamente dagli anni ’90, c’è la bandana. Colorata, fantasia, grande e piccola, questo pratico e semplice accessorio è diventato immediatamente l’oggetto trendy da avere per la primavera/estate 2021.

Ciò che rende la bandana un accessorio unico è che può essere utilizzato davvero in mille modi: in testa, chiuso in diversi modi e utilizzato al posto del cerchietto, al collo come un foulard. Ma anche come top o come cintura per abbellire pantaloni e jeans dallo stile semplice.

Insomma, si presta decisamente ad abbinamenti infiniti. Questo, anche grazie alle molteplici fantasie disponibili in commercio.

Se non foste ancora totalmente convinti del potenziale della bandana, vi diciamo solo che l’ultima ad indossarla, durante una sfilata di Versace, è stata Gigi Hadid, tornata in passerella in grande stile dopo diverso tempo.

Bandane: gli abbinamenti di tendenza

Ormai l’avrete capito: la bandana è l’accessorio must have per la bella stagione. Da mettere intorno al collo, tra i capelli o come top, vediamo gli abbinamenti super cool da provare subito.

Bandana legata in testa

Il modo più semplice per sfruttare la bandana con la bella stagione è quello di legarla in testa. Il look, proposto dall’influencer Sonia Lyson, è super cool e, soprattutto, ci mostra come questo accessorio stia benissimo anche alle ragazze con i capelli più corti.

Foto Getty Images | Christian Vierig

Utilizzala come top

Questo modo di indossare la bandana probabilmente l’avrai già visto in giro. Infatti, è super in voga tra le influencer su Instagram, ma non è strano imbattersi su video che parlano di questo accessorio anche su TikTok. Infatti, sono diversi i ragazzi e le ragazze che, in 60 secondi, mostrano come allacciare la bandana come se fosse un top.

Foto Getty Images | Christian Vierig

In questo caso l’accessorio è il punto forte dell’outfit, composto da un semplice abito estivo bianco e una bandana rossa con motivi in stile giapponese.

Tra le bandane più belle da utilizzare come top, noi vi consigliamo quella di Subdued, realizzata in fantasia tie dye sui toni dell’azzurro, ma disponibile anche in diversi altri colori, come il nero e il grigio.

Legata intorno al manico della borsa

Ovviamente la bandana si presta benissimo anche per essere un accessorio da abbinare ad altri accessori. Voi magari direte: ma la borsa di Hermès è già iconica, non ha bisogno di ulteriori accessori. E invece, guardate come la bandana risalta la bellezza della borsa, donandole un tocco di stile in più e tanta personalità.

Foto Getty Images | Christian Vierig

Se volete provare questa tendenza vi consigliamo, tra i tanti modelli proposti in commercio, il foulard in pura seta, in verde salvia e nero con stampa allover, di InTrend.

Intorno al collo

Questo è sicuramente tra i modi più classici di utilizzare la bandana. La pratica di legarla intorno al collo non è mai scomparsa e, anzi, è sempre di tendenza.

Foto Getty Images | Christian Vierig

Nella foto l’accessorio è abbinato all’intero outfit, che gioca sui toni del verde, ma voi potete scegliere anche una bandana a contrasto, sia nei colori che nella fantasia.

Per copiare il look che vi abbiamo proposto, il nostro consiglio è quello di scegliere una bandana simile. Ad esempio, quella di Urban Classics, disponibile su Zalando in rosso, grigio e verde acido.

La bandana è perfetta anche per nascondere l’elastico dei capelli

Sì, proprio così. Se volete fare una coda, soprattutto bassa, e non volete che si veda l’elastico che avete utilizzato, vi basterà legarci intorno una bella bandana fantasia e il gioco sarà fatto. Avrete così utilizzato un accessorio super cool per dare personalità alla vostra acconciatura, e il risultato sarà sicuramente top.