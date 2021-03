Per la cerimonia dei 63esimi Grammy Awards, dove ha vinto il premio come Best Pop Vocal Album per Future Nostalgia, Dua Lipa ha indossato meravigliosi abiti Versace tempestati di Swarovski, decorati con romantiche farfalle.

Per il red carpet ne ha scelto uno lungo dall’ampio spacco e dalle trasparenze molto sexy, mentre per la sua esibizione una sorta di bikini e una maxi cappa rosa Big Babol, entrambi super luccicanti.

Per l’after party, invece, ha scelto un minidress abbinato a dei sandali alla schiava con tacco a spillo.

Leggi anche Halle Berry e il vestito all’uncinetto che tutte vorremmo

Quest’ultimo è una reinterpretazione glamour di un modello della maison realizzato nel 1999, sempre sui toni dell’argento, ricamato con lustrini e decorato con meravigliose farfalle colorate, indossato da Naomi Campbell e da Christina Aguilera proprio ai Grammy Awards del 2000.

Foto Getty Images | Dave Benett

L’originale aveva uno scollo profondo e l’orlo asimmetrico, mentre quello indossato da Dua Lipa per festeggiare la vittoria insieme al fidanzato Anwar Hadid, ha lo spacco laterale, lo scollo a cuore e svariate farfalle ricamate su tutto l’abito.

Il Versace di Dua Lipa è l’abito da party perfetto: ecco le alternative

Sexy, luccicante e colorato: queste caratteristiche rendono il minidress Versace di Dua Lipa il vestito perfetto per quando si potrà di nuovo festeggiare.

Ecco allora le migliori alternative per essere favolose come la cantante in vista dei party estivi che ci aspettano.

Foto | Yoox

Foto | Asos