Manicure da urlo? Chiedi consiglio a Cardi B

Sapete chi è una vera regina della manicure da cui dovreste assolutamente prendere ispirazione? Cardi B.

La cantante, che ha raggiunto il successo nel 2017 con il singolo Bodak Yellow e ha vinto un Grammy Awards per il miglior album rap con il suo progetto di debutto, Invasion of Privacy, è una vera esperta quando si parla di unghie e manicure particolari.

Le unghie di Cardi B riflettono al 100% la sua personalità esuberante ed eccentrica. Che sia colorate e lunghissime o ricche di dettagli e decorazioni, le nail art scelte dalla cantante sono sempre d’effetto e cariche di personalità.

Le unghie blu di Cardi B ballerina per un giorno

La rapper americana ha lanciato una nuova serie di video, dal titolo Card Tries ___, disponibile Messenger, nota applicazione di messagistica di Facebook, e Jesse Collins Entertainment.

Ogni giovedì, fino al prossimo 4 febbraio, Cardi B sarà la protagonista di una puntata, ogni volta diversa, in cui si metterà alla prova con qualcosa di nuovo che esce dalla sua comfort zone.

Nello spezzone che la cantante ha postato su Instagram, per segnalare l’uscita del suo nuovo format video, vediamo Cardi alle prese con una lezione di danza classica, con tanto di tutù, body nero e punte.

Qui le unghie della cantante sono lunghissime e blu elettrico. Una manicure che non passa di certo inosservata e che porterà di certo a domandarsi come riesca a ballare e muoversi senza aver paura di spezzarle.

Cardi B x Reebok

Reebok ha scelto Cardi B per creare una capsule collection di scarpe davvero particolari. I classici modelli del rinomato brand si sposano perfettamente con l’estetica “extra” della cantante americana.

Diversi degli 8 modelli realizzati insieme alla cantante sono sold out. Questa è la sua prima collezione ufficiale di sneakers e la capsule comprende appunto diverse rivisitazioni delle icone Club C di Reebok, rinominate: Club C Cardi e Cardi Coated Club C Double.

Per segnalare il lancio della sua capsule insieme a Reebok, la cantante lo scorso novembre ha pubblicato una foto nella quale è ritratta insieme ad uno dei modelli di sneakers da lei realizzati.

Cardi B per l’occasione, oltre a sfoggiare una chioma rosso fuoco, ha scelto delle unghie bordeaux extra lunghe e a punta.

Unghie degradé dall’azzurro al bianco

La cantante di WAP, popolarissimo brano in collaborazione con Meghan Tee Stalion, è molto orgogliosa della sua collabo con Reebok.

Ancora prima di presentarsi con le unghi di rosso laccate, Cardi B ha postato una foto “più sobria”, mostrandosi in tenuta sporty ai suoi followers e annunciando la sua imminente collaborazione con il marchio d’abbigliamento sportivo americano.

In questa foto Cardi sfoggia delle unghie, ovviamente lunghissime, con una manicure decisamente da copiare che ricorda molto l’inverno. Le sue unghie infatti vanno dall’azzurro al bianco e sono impreziosite da particolari che non passano inosservati.

Perle nei capelli, perle sulle unghie

Cardi B sa come attirare l’attenzione. Lo scorso 22 settembre la cantante si è mostrata sul suo profilo IG con una pettinatura chic. Le protagoniste del suo hairstyle? Delle bellissime perle.

Perle che ritroviamo sul suo abito e anche sulla sua manicure. Se le unghie lunghissime ormai sono un “marchio di fabbrica” per Cardi B, questa volta la cantante ha scelto qualcosa di più “sobrio”, sfoggiando unghie con perle di un color bianco candido. Bellissime e da replicare per una serata o un evento importante.

Il rosso è il colore di Cardi B

A giudicare dalle sue unghie possiamo dire che Cardi sia una grande amante del rosso. La rapper ha collaborato con ANITTA e Myke Towers nel singolo Me Gusta, pubblicato lo scorso 18 settembre.

Per annunciarlo ai suoi quasi 80 milioni di followers, Cardi B ha postato una foto su Instagram nella quale sfoggia delle bellissime unghie di rosso laccate. Un colore che oltre a donarle tantissimo richiama molto il periodo delle festività. Semplice ma d’effetto.