Da Meghan Markle a Serena Williams, la nail artist Rita Remark ha curato le unghie di moltissime celebrità mondiali, oltre a far parte del backstage della New York Fashion Week dal 2014 e aver lavorato con stilisti del calibro di Alexander Wang, Christian Siriano, Proenza Schouler, per citarne solo alcuni. In vista delle feste, la nail artist canadese offre consigli utili per colorare e decorare le unghie, secondo i trend dell’inverno 2020-21.

Manicure per Natale, classiche, ma accattivanti

“Due delle più grandi tendenze di colore che vedo sono molto classiche e molto anni ’90: il rosso e il nero vampiro. Sono audaci, ma versatili e si adattano a tutto”, spiega Rita Remark. Se siete dell’umore giusto per qualcosa di più vivace o contemporaneo, potreste osare con sfumature verde menta o cioccolato fondente.

Tendenza unghie 2021: ovali o squadrate?

Ovali o squadrate? Quando si tratta di modellare, entrambe le tendenze stanno avendo una rinascita. Secondo Rita Remark, le due forme più di tendenza per quest’inverno sono opposte: da una parte ovali allungati come mandorle, d’altra parte unghie squadrate ed estremamente geometriche.

Un altro must per l’inverno sono le unghie glitter

Scintillanti come fiocchi di neve, i glitter sulle unghie sono un altro must del Natale 2020. Ne abbiamo viste a centinaia sui social, ma anche alle sfilate più importanti della stagione inverno 2020-21. Attenzione, tuttavia, a non esagerare, perché, quando si parla di glitter, ci vuole poco a cadere nel kitsch.

La nail art più trendy di questa stagione invernale è semplice

“La nail art a scacchiera (ad esempio: alternare due colori) è trendy e super facile da realizzare anche a casa“, spiega Rita Remark. In voga anche le unghie french colorate, anch’esse facili da disegnare grazie agli adesivi per la french manicure.

Manicure per l’inverno: le finiture opache per un effetto satinato

Finiture lucide o opache? “Entrambe queste finiture sono perfette per l’inverno quest’anno“, spiega Rita Remark. “Adoro abbinare unghie nere corte con un topcoat lucido per un effetto vernice bagnata, o aggiungere un topcoat opaco a uno smalto metallico per un effetto satinato“, suggerisce la nail artist.