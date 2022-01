Unghie gel colorate: le idee più cool (e semplici) da copiare

Chi non ama avere unghie curate e mani a prova di salone professionale? Sono tante le donne, e a volte anche gli uomini, che ormai non rinunciano alla manicure e a sfoggiare unghie gel colorate. Ma non tutte hanno il tempo o la possibilità di andare in un salone. Ecco allora un elenco dei colori più gettonati per idee glam e semplici per fare le unghie gel a casa in pochi passaggi.

Abbiamo già visto in fatto di tendenze unghie quali saranno le più gettonate per la prossima stagione. Vediamo ora però quali sono le unghie gel dalle forme più belle e gettonate, oltre ai colori dai quali nessuno saprà staccare lo sguardo, soprattutto se si tratta di unghie gel sfumate come queste!

Tra le manicure colorate più glam del momento troviamo quelle in colori nude, in particolare le unghie rosa tenue, che si sposano perfettamente con tutte le occasioni. In più non c’è da sottovalutare il fatto che con le unghie in colori nude il problema della ricrescita si presenterà con diversi giorni di ritardo! Che si ami il taglio a mandorla, quadrato o a ballerina, le unghie nude in rosa tenue ci danno la possibilità di sbizzarrirci con piccoli inserti glitterati e piccole nail art (favolose!).

Ideali da abbinare all’abbronzatura delle mani durante la stagione calda, le unghie fluo o in colori neon come il blu elettrico o il viola sono l’ideale per chi ama manicure dal tocco bold e personale. Questi colori, inoltre, ai quali si vanno ad aggiungere i verdi o i gialli brillanti, si sposano benissimo con le tendenze della stagione. Il paio perfetto tra unghie gel colorate e accessori moda super glam!

Tra le unghie gel colorate di gusto più classico troviamo le unghie gel con French. Ciò non significa che non possiamo rivisitare il tradizionale motivo unghia rosa nude/punta bianco candido secondo le ultime novità in ambito manicure. Una valida alternativa al French classico è infatti optare per punte dai colori particolari, ad esempio le sfumature pastello, da applicare sfumandole oppure in tanti colori differenti!

Perfette per mettere in risalto l’abbronzatura delle mani o per sfoggiare un look naturale dal gusto nordeuropeo, le unghie gel bianche piacciono alle giovanissime e alle donne più mature. In più sono un modo perfetto per abbinare il bianco ai look in total white che sono tanto piaciuti sulle ultime passarelle. Per un abbinamento di classe e raffinato provate le unghie gel in bianco avorio e inserti in color oro, per dar vita a fantasie marmorizzate o con foglia d’oro.

Dal bianco passiamo al nero. I due non colori per eccellenza, infatti, non smettono mai di piacerci, soprattutto se si tratta di unghie gel colorate. Il nero sta bene con (quasi) tutto ed è l’ideale se si vuole sfoggiare una manicure dal tocco bold e rock allo stesso tempo. Sulle unghie gel nere, inoltre, stanno benissimo gli inserti in argento o bianco: per dar vita ad abbinamenti complementari a prova di stile à la Crudelia De Mon!

Se già lo era prima, rinunciare a una manicure super cool con unghie gel colorate adesso è diventato ancora più difficile. Per fortuna ora sappiamo quali fantasie scegliere e riprodurre!

Serve qualche consiglio sui migliori prodotti per unghie gel? Dovete assolutamente leggere il nostro articolo!