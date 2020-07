Ricostruzione unghie in gel: i prodotti migliori

Dai prodotti per unghie professionali a soluzioni più economiche con i kit per la ricostruzione delle unghie in gel, i prodotti presenti sul mercato per la ricostruzione delle unghie sono tantissimi.

Anche se è sempre consigliabile affidarsi a mani esperte, conoscere le tecniche e i prodotti più utilizzati nel settore può essere d’aiuto per chi ha una grande passione per le unghie e vuole avere sempre una manicure perfetta.

Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sulla ricostruzione delle unghie in gel, le tecniche, i prezzi e molto altro.

La ricostruzione delle unghie dei piedi così come quella delle unghie delle mani prevede l’utilizzo di diversi materiali di lavoro.

La tipologia di strumenti e prodotti adoperati varia, ovviamente, in base alla tecnica prescelta. Allo stesso modo cambiano i prezzi: solitamente, però, il costo della ricostruzione unghie in gel si aggira attorno ai 40 euro.

I migliori prodotti per la ricostruzione delle unghie gel

Il tutorial per la ricostruzione delle unghie gel è abbastanza semplice, specialmente se non ci si trova a dover porre rimedio a problemi di onicofagia e unghie danneggiate da eventuali traumi o patologie. Per chi opta per una ricostruzione delle unghie fai da te, ecco i metodi più diffusi, da mettere in atto servendosi di una buona lampada UV, in grado di sigillare e “chiudere” ogni singola fase.

Ricostruzione delle unghie gel con tip o cartina

Tra le tecniche più utilizzate c’è la ricostruzione delle unghie con cartina. In questo caso si utilizzano delle cartine che vanno a ricostruire la forma dell’unghia e ad allungarle laddove necessario.

Dove comprare le cartine per unghie? In realtà, sono di facile reperibilità, con un semplice click si possono comprare cartine per unghie su Amazon, dove sono molto richieste e vanno letteralmente a ruba, complice la consegna diretta a casa e un ottimo rapporto qualità-prezzo.



Sono molto vantaggiose anche le tip per unghie, ma questa tecnica sta lentamente cadendo in disuso in favore di quella con cartina che garantisce un effetto più naturale alla manicure.



Ricostruzione delle unghie con gel monofasico

Una delle tecniche più amate è la ricostruzione unghie con gel monofasico. Questo gel fa da solo funge da base, costruttore e sigillante/lucidante. Il gel monofasico migliore è a detta di molti il gel monofasico di Mesauda.



Ricostruzione delle unghie gel con metodo trifasico

Per quanto riguarda il gel trifasico, invece, sono necessari tre singoli prodotti per assolvere alle tre specifiche funzioni di: base, costruttore e sigillante. Per non spendere troppo è possibile acquistarli scegliendo un kit economico per la ricostruzione delle unghie gel, senza rinunciare alla qualità.



Ricostruzione delle unghie con gel acrilico

in genere includono anche uno o piùper portare a termine una ricostruzione con gel colorato da vere esperte.

Qual è la differenza tra ricostruzione unghie gel o acrilico? L’aspetto più rilevante è che il gel acrilico permette una ricostruzione delle unghie senza lampada UV.

L’acrilico si compone di due fasi: l’applicazione di un monomero liquido e di un polimero in polvere per creare uno strato molto duro sulle unghie naturali per proteggerle.

Loa differenza del gel si indurisce quando esposto all’aria e di conseguenza non ha bisogno di lampada UV. Anche l’acrilico è molto resistente e duraturo, ma conferisce alle unghie un aspetto meno naturale e più artefatto. Per questo, si tende sempre più a preferire la ricostruzione in gel.