Unghie nere: lo smalto di tendenza anche per lui

Lo smalto nero è sempre una scelta azzeccata, sia per chi ha le unghie lunghe e vuole un look aggressivo e appariscente, sia per chi ha delle unghie corte e cerca un allure minimal e super elegante. Entriamo nel dettaglio e vediamo quali sono le ultime tendenze per lo smalto nero semipermanente e per le unghie gel, senza tralasciare un aspetto davvero interessante, la scelta dello smalto nero per uomo.

Le unghie nere con smalto lucido

Nella versione più classica le unghie nere glossy con colore uniforme sono extra eleganti e valorizzano lo stile della manicure anche per le più mature, over 50. Il nero è un colore eccezionale che sta bene a tutte e si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di forma dell’unghia. Lo smalto nero si presta anche a decorazioni e accent, a qualsiasi abbinamento cromatico, basti pensare alla bellezza delle unghie nere e rosa o alle unghie nere e bianche.

Vediamo qualche idea di unghie nere lucide proposta dalle nail addicted sui social da cui prendere spunto, dove troverete anche una soluzione molto bella di french manicure e l’immancabile abbinamento dello smalto nero su mani e piedi.

Le unghie con smalto nero opaco

Il finish opaco sulle unghie è di grande tendenza e sullo smalto nero le nail artist sono riuscite a rendere glam questa soluzione, sia per le amanti di uno stile audace ed eccentrico, che per le manicure in black più semplici. Le unghie nere opache sono perfette sia sulle unghie lunghe che sulle unghie corte e anche in questo caso, la possibilità di mixare i colori, utilizzare il contrasto glossy-matte come decorazione e inserire accent su una sola unghia, consente di personalizzare ogni singola manicure. Vediamo qualche esempio da cui prendere spunto per le unghie nere opache.

Lo smalto nero per lui, l’ultima tendenza

Che gli uomini fossero amanti dello smalto non è una novità e tra le tendenze del momento c’è proprio lo smalto nero da uomo a completare un total look casual ma molto curato. Per chi ha un’anima rock non sarà difficile amare le unghie nere da uomo con le fiamme fluo sfoggiate da Fedez su Instagram!