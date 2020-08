Unghie fluo per la manicure più glam

Le tendenze 2020 per le unghie dell’estate

Le unghie fluo sono un must per le nail addicted dell’estate 2020 e i colori più richiesti sono senza alcun dubbio le unghie fluo gialle nella variante glossy e matte, le unghie fluo sfumate e tutti i colori vitaminici che alla sola vista fanno venire voglia di tuffarsi in mare o in una splendida piscina. Vediamo nel dettaglio le unghie fluo più amate dell’estate 2020.

Colori smalto fluo. IADE Michoko | Pixabay

Le unghie fluo gialle, energia allo stato puro

Il giallo è il colore dell’energia, del sole e dell’estate. Nella versione fluo diventa ancora più pop e nella creatività delle nail artist può trasformare la manicure ed esaltare al massimo l’abbronzatura. I colori fluo si combinano anche perfettamente tra loro, per questo le proposte di manicure bicolor sono sempre molto apprezzate. Tra le più richieste le unghie fluo gialle e rosa.

Le unghie fluo verdi, via libera alla nuance energetica

Le unghie verdi nelle tonalità più spente sono tra le più richieste per una manicure elegante e curata, ma se l’obiettivo è stupire sarà meglio puntare su una nuance più audace e regalarsi delle unghie verdi fluo. Che si tratti di decorazioni o del colore pieno su tutta l’unghia, il verde è un’ottima scelta per esaltare l’abbronzatura. Perfette per un look aggressivo con unghie a mandorla lunghissime, le unghie verdi fluo si prestano bene anche con le unghie corte.

Per una variante glam potreste sempre scegliere di realizzare delle unghie fluo opache, al posto della finitura glossy.

Le unghie fluo fucsia e corallo

Per chi vuole osare ma giocando con dei colori più caldi, le unghie fluo corallo, arancione e fucsia sono le più gettonate. Con decorazioni e stamping a tema mare e vacanze, le proposte delle nail addicted rimandano all’immaginario estivo. Bellissime le unghie fluo arancio effetto bagnato con finish opaco e la gradazione di colore con decorazione 3D. Se il color block fluo è troppo si può sempre optare per una soluzione french più delicata.

Le unghie fluo più originali

Non poteva mancare un appunto sulle unghie fluo più originali e amate dalle nail addicted. Le più originali sono le unghie fluo sfumate dove si possono creare degli arcobaleni fluorescenti tra le dita o sfumature sulle unghie. Assolutamente da segnalare le unghie fluo opache effetto bagnato e le decorazioni effetto splash!