Unghie fucsia: la manicure più allegra

La manicure dell’estate richiede colori accesi e festosi, abbinamenti audaci e decorazioni brillanti. Le unghie fucsia gel sembrano perfette per raggiungere questo obiettivo!

Scopriamo insieme le tonalità di fucsia più amate, le decorazioni più belle e particolari e gli abbinamenti di colore, per una manicure delle vacanze perfetta.

Le unghie fucsia estive di tendenza

Unghie fucsia. Foto Shutterstock | Sofia Zhuravetc

Le unghie fluo sono la tendenza più seguita dell’estate, in tutte le sue varianti cromatiche le unghie fluo stanno spopolando. Non potevano mancare le unghie fucsia fluo impreziosite da decorazioni argento, accent e combinazioni cromatiche con altri toni di colore, tra le più amate le unghie fucsia e giallo fluo.



Un’altra tendenza dell’estate sono le decorazioni a tema frutta, che hanno conquistato tutti i colori dell’estate, così per chi ama le unghie verdi, le decorazioni con kiwi e lime impazzano, come le decorazioni con le ciliegie per chi ama le unghie rosse. Non potevano mancare le decorazioni con le fragole e il cocomero per le unghie fucsia.

La finitura opaca è di grande tendenza e si sposa molto bene anche con la manicure estiva, soprattutto se le unghie fucsia opache vengono realizzate in gradazione di colore. Il baby boomer non poteva mancare tra le tendenze dell’estate, nella versione unghie fucsia sfumate in nude, così come gli accent silver.

Le decorazioni più trendy per le unghie fucsia

Unghie fucsia, le decorazioni. Foto Shutterstock | Nittaya Saternram

Impeccabili in color block, che enfatizza la pienezza del colore, le unghie fucsia sono spesso accompagnate da decorazioni e abbinamenti cromatici per personalizzare la manicure. L’accostamento glossy-matte nella finitura della manicure fucsia è un trend che continua ad avere grande successo, specialmente quando viene reso unico da decorazioni argento e nere.

Anche l’accent su base di smalto nude ha grande successo, specialmente quando viene utilizzato il french in rosa. Tra gli abbinamenti cromatici più ricercati, le unghie fucsia e nere e le unghie fucsia e bianche sono tra le più amate. Le unghie fucsia sono scelte da tutte, ma le appassionate della ricostruzione in gel delle unghie si scatenano con extra lunghezze e decorazioni molto divertenti.