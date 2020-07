Unghie verdi: tutte le sfumature

Il verde è un colore molto versatile che a seconda della sfumatura si adatta perfettamente alla manicure estiva e invernale. Dallo smalto verde smeraldo perfetto per un look invernale, fino al più luminoso degli smalti, il verde fluo per enfatizzare l’abbronzatura dell’estate. Qual è il tuo preferito? Scoprili tutti nelle proposte più creative sui social. Le unghie verdi estive, con le tonalità e le decorazioni più glam e le unghie verdi invernali nei toni più raffinati dal salvia allo smeraldo.

Le unghie verdi estive, le tonalità più brillanti

I trend dell’estate vedono protagoniste le unghie verdi nelle varianti più eccentriche. Dalle unghie verdi fluo in abbinamento con smalti nude e dettagli argento, passando per le unghie verdi con le fiamme. Immancabile la versione green del baby boomer, con sfumature dal verde chiaro al verde scuro oppure dal verde chiaro al nude.

Per chi non vuole osare tanto, le proposte per le unghie verdi sono ricche di decorazioni con una base di smalto verde pastello o verde chiaro.

Immancabile la variazione sul tema french in verde e nero e, per le più romantiche e giocose, l’estate è più dolce con le unghie verde Tiffany e con le decorazioni a tema frutta, perfette anche sulle unghie corte.

Le unghie verdi per l’inverno, gli smalti più cool

Lo smalto verde nelle sue tonalità più spente è il colore ideale per la manicure invernale. Le unghie verde opaco e verde petrolio sono tra le più amate. Lo smalto verde militare si presta bene anche sulle unghie più corte, di grande tendenza la gradazione di colore tra le dita con diverse tonalità di verde e il nero a completare.

L’idea di una french manicure con lo smalto verde militare e nude, impreziosito da decorazioni nere è consigliata per chi vuole sfoggiare una manicure elegante e raffinata,.

Tra le nuance di verde più amate per l’inverno lo smalto verde salvia e il verde chiaro con finitura perlata sono di grande tendenza. Per le feste di Natale, poi, basterà una decorazione in oro o una cascata di glitter per trasformare uno smalto verde in una perfetta manicure delle feste.