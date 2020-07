Perché scegliere la forma quadrata per le unghie gel? Ad ogni mano corrisponde una forma ideale di unghia: ovale, a mandorla, stiletto, quadrata. Entriamo nel dettaglio delle unghie quadrate e vediamo a chi stanno bene e quali sono le tendenze del momento.

Continua a leggere

Unghie quadrate, a chi stanno bene?

Foto Shutterstock | New Africa

La forma squadrate delle unghie è la più amata dalle nails addicted, infatti risulta la migliore per realizzare decorazioni e posizionare applicazioni. Ma come in tutte le cose, le unghie quadrate non sono ideali per tutti i tipi di mano.

Continua a leggere

Le unghie quadrate sono perfette chi ha dita affusolate e lunghe, oltre a un pavimento ungueale lungo. Mentre sono meno indicate per chi ha la mano paffutella e le dita un po’ tozze. Se avete il pavimento ungueale corto e largo evitate questa forma per le unghie, soprattutto se puntate a delle unghie quadrate corte. Infatti, rischiereste di ottenere un effetto poco elegante.

Continua a leggere

Leggi anche Unghie decorate: le ultime tendenze

Come si fanno le unghie quadrate?

Foto Shutterstock | Maliwan Prangpan

Una volta optato per questo tipo di unghie, dovete capire come si limano le unghie quadrate:

Partite dal centro dell’unghia , limando fino ad ottenere una linea perfettamente diritta.

, limando fino ad ottenere una linea perfettamente diritta. passate ai bordi: se volete delle unghie completamente squadrate, gli angoli dovranno rimanere ben appuntiti, altrimenti potete levigarli un pochino per ottenere un effetto più morbido, squoval.

I colori di tendenza per le unghie quadrate

Foto Shutterstock | marigo20

La scelta del colore è molto soggettiva, ma le tendenze possono dare degli ottimi spunti per una manicure perfetta e alla moda. Quali sono i colori di tendenza per le unghie quadrate del 2020? Vediamo quali sono i colori più ricercati e quali sono i suggerimenti delle beauty addicted sui social.

Continua a leggere

Continua a leggere

Unghie quadrate con il french

Le unghie quadrate french sono ormai un classico. La forma quadrata si presta benissimo al french e le ultime tendenze lasciano spazio al colore con soluzioni super creative per personalizzare la manicure con nuovi abbinamenti cromatici e franch reverse.

Unghie quadrate rosse

Il glossy rosso sulle unghie quadrate è sempre in trend, anche con delle variazioni e applicazioni per personalizzarlo e renderlo unico.

Unghie quadrate bianche

Il bianco, in tutte le sue varianti è di grande tendenza: in estate a contrasto con l’abbronzatura e in inverno per un mood glaciale. Per dare un tocco di personalità in più alle unghie quadrate bianche si possono dare degli accent con degli adesivi o una personalizzazione.