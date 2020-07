Unghie ballerina: le coffin nail sempre di moda

Se volete cercarle dovete conoscere tutti i loro nomi. Le unghie a ballerina sono anche dette coffin nail o ballerina shape e sono una particolare forma di unghia che sta spopolando sulle mani di tutto il mondo. Abbiamo raccolto le immagini più belle sulle unghie ballerina di tendenza nel 2020.

Come si fanno le unghie ballerina

Unghie ballerina. Sharon McCutcheon|Unsplash

Le unghie ballerina hanno una caratteristica forma che parte ovale e si chiude sulla punta con una particolare squadratura che ricorda la forma di una bara, da qui il nome coffin nail!

Tutto sta nella limatura, infatti i lati dell’unghia sono obliqui e si chiudono squadrati sulla punta. Lo stile può essere facilmente scambiato con le unghie quadrate ma si avvicina di più alle unghie a mandorla e alle unghie a punta, con la differenza che all’estremità viene limata in modo squadrato, come a ricordare la scarpetta di una ballerina.

A chi stanno bene le unghie ballerina

Le unghie ballerina hanno una forma davvero molto particolare che si presta sulle unghie lunghe e su mani affusolate. Per rispondere dunque alla domanda “a chi stanno bene le unghie ballerina?” questa forma si adatta bene a chi ha un letto ungueale lungo e sottile e mani affusolate. Ma non vi preoccupate perché per ogni tipologia di mano e di di unghia corrisponde una forma di unghia ideale.

Le unghie ballerina 2020: le più richieste

Unghie ballerina. YURI MANEI | Pexels

Ma quali sono i colori più richiesti e le decorazioni per le unghie ballerina? Abbiamo fatto una ricerca tra le beauty addicted e abbiamo scoperto quali sono i colori top 2020 per le unghie ballerina e non potevano mancare tantissime foto per prendere spunto.

Le unghie ballerina rosse

Non stupisce che le più ricercate siano le unghie ballerina rosse, del resto le unghie rosse sono un evergreen e non potevano non essere amate anche in questa forma! Le soluzioni proposte dalle nail addicted sono in color block glossy con dettagli luminosi, ma anche con finitura opaca e soluzioni bicolor.

Le unghie ballerina rosa

Il rosa in tutte le sue nuance è uno dei colori più ricercati. Le unghie rosa e in particolare le unghie cipria sono molto richieste nella forma ballerina. Extra lunghezza e tante decorazioni e combinazioni cromatiche. Le unghie ballerina rosa e bianche con dettagli 3D ad esempio sono una piccola opera d’arte, così come le unghie rosa e argento. Di grande tendenza soprattutto per l’inverno sono le unghie ballerina rosa opaco.

Le unghie ballerina bianche e le tendenze dell’estate

Le tendenze dell’estate 2020 hanno visto protagoniste per le nail addicted più audaci, anche le unghie ballerina. Unghie lunghissime con applicazioni 3D, sfumature di colore e tante decorazioni per le unghie ballerina bianche. Finitura perlata, french multicolor anche con finish opaco e unghie fluo non potevano mancare per celebrare l’estate.

Le unghie multicolor sono un must dell’estate 2020. Che si tratti di un baby boomer multicolor, di una gradazione di colore sulle dita o di sfumature super creative sul french, le unghie ballerina estive sono a tutto colore, anche nelle tonalità di smalto fluo!

Le unghie ballerina corte

Unghie corte e forma ballerina non vanno molto d’accordo, ma ci sono degli esempi in rete che possono aiutarvi a capire se la resa con le unghie corte è gradevole o meno. Il nostro consiglio è di fare sempre attenzione a scegliere una forma che valorizzi la tipologia di mano e di unghia naturale, in modo da avere sempre una manicure perfetta ed elegante.