Dopo anni di colori brillanti e disegni elaborati, questa primavera le unghie color carne sono la tendenza protagonista.

Il nude viene reinterpretato in tanti modi diversi: non c’è solo il classico smalto leggermente colorato che uniforma il letto ungueale, abbiamo texture lucide come opache, colori uniformi e delicate fantasie che si alternano sulle unghie.

Unghie color carne: ecco le manicure da copiare

Il bello di questo trend è che si adatta a tutte le lunghezze: sia che portiamo le unghie corte e naturali sia che amiamo osare con le forme quadrate tipiche di quelle ricostruire, possiamo essere super glam.

Unghie nude lucide

Avete mai sentito parlare della manicure giapponese? È molto elegante e ha bisogno di pochissima manutenzione. Le unghie sono corte, ben limate e lucidate in modo che risultino sane, lo smalto è rigorosamente lucido e trasparente oppure leggermente colorato: attenzione a scegliere una tonalità in linea con il nostro incarnato, così che il tutto risulti omogeneo. L’effetto è davvero molto elegante ed è facilissimo da riprodurre in casa. Insomma, per tutte le fan della filosofia less is morte, finalmente è arrivato il loro momento.

Altrimenti si può optare per delle bellissime tonalità effetto pelle che rendono le unghie estremamente sexy, soprattutto se leggermente lunghe e con una forma a mandorla. Con questi colori l’unghia sarà otticamente allungata. L’ideale anche per unghie ricostruite.

Unghie color carne opache

Più particolari sono invece le unghie color carne matt. Infatti, la manicure risulterà naturale ma con un dettaglio che la rende più originale: l’ideale per chi vuole qualcosa di non troppo basic.

L’effetto opaco rende meglio con il gel o lo smalto semipermanente perché consentono di creare uno strato omogeneo. Altrimenti si può provare con un top coat ad hoc, non troppo denso.

Nude sì, ma con qualche dettaglio

Le unghie color carne sono però la tela perfetta per creare qualche piccolo gioco di colore, un ricamo divertente che decori le nostre mani.

Questa primavera sulla base lucida possiamo alternare disegni geometrici e elementi stilizzati, o perché no, anche elementi colorati come gli smile.