Per le unghie primavera-estate 2022 c’è una tendenza pronta a sorprendere ad ogni riflesso e decorazione: la celestial nail art! Curiose di scoprire le declinazioni di questa manicure da favola? Si tratta di uno dei look che spopola sui social e, insieme alle unghie aurora, sarà il must have della stagione più dolce. Ecco i migliori beauty look che abbiamo scovato…

Celestial nail art: l’Universo trova spazio sulle nostre unghie…

Luna, stelle, pianeti… Che ne pensate di un Universo a portata di unghie?Resistere all’ultima tendenza manicure sarà davvero dura, praticamente impossibile: la nail art celeste è l’ispirazione perfetta per andare incontro alla primavera e abbracciare i caldi riflessi dell’estate che avanza…

L’effetto più sublime vede accostati uno smalto pastello e decorazioni oro, in un delicato contrasto che richiama le angeliche atmosfere della volta celeste…

Per un look ancora più audace e strong, niente può superare la meraviglia di una manicure marmorizzata che fonde celestial nail art e marble effect in un autentico quadro di sfumature…

Non manca una declinazione per vere fedelissime della french manicure! Guardate che risultato:

Una delle varianti che ameremo alla follia per tutto il 2022 è senza dubbio la celestial nail art trasparente, dove a farla da padrone sono proprio le decorazioni “stellari” very gold!