Prendersi cura delle proprie mani è la passione di tutte le beauty addicted, quindi come non scoprire le tendenze unghie dell’inverno 2021? Per la fredda stagione potremo divertirci con colori scuri e opachi alternati a colori chiari e delicati; non mancheranno le fantasie come il cat’s eyes e motivi dorati o floreali.

Foto Unsplash | allison christine

Uno dei protagonisti in assoluto sarà il glitter, non solo come trend delle unghie natalizie, ma ci accompagnerà anche per i primi mesi del nuovo anno. Inoltre, non passerà inosservato il ritorno della french manicure in versione classica! Scopriamo insieme tutte le tendenze unghie per l’inverno!

Unghie: i colori di tendenza per la fredda stagione

Dal romantico e tenue nude chiaro ad un intenso e sensuale rosso bordeaux, i colori di tendenza per l’inverno 2021 che conquisteranno le nail art rispecchiano lo stile di chiunque. Chi è amante del dark non potrà rinunciare al rosso bordeaux o al blue notte; chi ama i colori più semplici e romantici, allora potrà optare per un grazioso nude chiaro o un color cannella.

I must in assoluto che conquistano ogni anno la fredda stagione sono certamente i colori dark. Il nero è tra i trend della fredda stagione, lo troviamo in tutte le sue sfumature accompagnato da decorazioni e motivi dorati o total white. Creare gli abbinamenti sarà super divertente, in fondo come si suol dire: il nero sta bene con tutto!

Foto Unsplash | allison christine

Foto Shutterstock | Emmily

Non passa inosservato il blu notte, un colore che starà bene sia sotto un top coat lucido che opaco. Tra i colori di tendenza risalta anche il verde in tutte le sue sfumature: dal più chiaro al più scuro, è uno di quei colori dell’inverno che dona un tocco di più al proprio look.

Non solo colori freddi e invernali, le tonalità chiare saranno comunque protagonista della fredda stagione. Il nude chiaro è uno dei più gettonati delle nail art, così come il rosa e l’azzurro. Quindi no, non dobbiamo aspettare l’estate per sfoggiare nuances più vivaci e frizzantine!

Tendenze unghie inverno 2021: le fantasie più belle per la nail art

Torna la glitter mania per questo lungo e freddo inverno, dalle nuance argentate e dorate alle tonalità più scure e intense. Se volete sfoggiare un total black o un blu notte, arricchitelo con dei glitter e la vostra manicure risulterà ancora più chic e alla moda. Per questa stagione la parola d’ordine è osare, quindi via libera con unghie brillanti!

Anche il cat’s eyes è una fantasia nail art di tendenza da provare assolutamente nella tonalità del rosso, del rosa, del blu e del verde. È uno dei trend più amati dell’inverno e con questo tipo di lavoro ci si può veramente sbizzarrire!

I motivi floreali ricordano senza dubbio la primavera, quindi la bella stagione, in realtà sembrerebbero aver conquistato anche le fredde giornate d’inverno. Non mancano le decorazioni in oro, specialmente se abbinate al rosa. Da provare anche con top coat opaco, avrà senza dubbio un altro effetto!

Tendenze unghie inverno 2021: il ritorno della french manicure

Il grande classico delle nail art, la french manicure o la ami o la odi. Nonostante siano anni che questo tipo di nail art viene proposta in tutte le salse, per quest’inverno 2021 la french manicure ci conquisterà grazie alla sua semplicità. Ebbene sì, il classico french torna di moda e lo vedremo spopolare proprio durante la fredda stagione. Un tocco chic, semplice ma allo stesso tempo super trendy, impossibile non amarlo!