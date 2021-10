Autunno è la caduta delle foglie dagli alberi, le castagne arrostite, le prime serate al calduccio sotto la coperta magari in compagnia del nostro partner. Autunno è coccole e benessere e c’è un colore che più di tutti lo rappresenta: il marrone. È infatti questa la tendenza del 2021 per la nail art, nella vastità delle sue sfumature avvolgenti e calde.

Dal beige al cioccolato, che siano opache o lucide, le unghie marroni sono delicate sia per chi le porta corte che per chi le ama lunghissime, senza risultare mai eccessive. Contrastano dolcemente con un incarnato chiaro e sono eleganti su chi ha una pelle più scura. Insomma: non ne potrete fare a meno!

Divertitevi a creare gli abbinamenti più particolari

Lo smalto marrone, in tutte le sue tonalità, rapirà il vostro cuore e vi farà venir voglia di sperimentare le più creative manicure, alternando estro e dolcezza.

Alternanza di opaco e lucido: il top!

Per essere sauvage chic niente di più bello che decorare le unghie a mandorla alternando smalto marrone opaco e lucido, in due sfumature diverse magari con qualche applicazione dorata. Perfetta per dare quel tocco grintoso in più!

Non proprio nude, ma quasi

Se non siete ancora pronte a lasciare il nude che tanto vi è piaciuto questa estate, potete optare per una nail art delicata con uno smalto marrone chiarissimo su unghie corte e semplici. Per essere al top in ogni momento della giornata.

Un’intera palette autunnale per le indecise

Tutte queste tonalità di marrone vi entusiasmano e non riuscite proprio a prendere una decisione? Niente di più semplice: scegliete la palette completa! Decorate le unghie partendo dalla nuance più chiara fino a quella più scura e divertitevi a vedere i colori dell’autunno sulle vostre mani.

Brillantini, perché è sempre una festa!

Chi lo ha detto che con gli smalti scuri non ci si può sbizzarrire? Glitter, brillantini, paillettes…chi più ne ha più ne metta! Mostrate tutta la vostra creatività applicando lo smalto marrone più particolare che avete e lasciatevi ammaliare dalle sfumature calde del suo colore.

Abbandonate le tonalità chiare e pastello all’estate e sbizzarritevi a creare gli abbinamenti perfetti con i colori caldi di questo periodo. Le unghie marroni sbaragliano gli avversari classici e si fanno amare come nessun’altra nail art questo autunno. Forse perché sono perfette per i look di stagione!

Ecco allora alcune proposte per avere una manicure sempre elegante ma mai scontata:

Con gli smalti semipermanenti di LILY’CUTE potrete spaziare nelle varie tonalità del marrone con ben 8 colori, con una piccola incursione sulle calde sfumature del rosso scuro. Scegliete la finititura perfetta per voi: lucida per un look raffinato e romantico, opaca per essere grintose e fuori dagli schemi!

Per un tocco più glamour, estremamente chic, niente di meglio che uno smalto color oro glitterato di AIMELI. Alternatelo al marrone scuro per creare un contrasto assolutamente unico!