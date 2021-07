Tonalità accese, colori vivaci e decorazioni originali sono solo alcune delle tendenze unghie dell’estate. I colori da privilegiare per le tendenze estive sono tanti, ma i protagonisti della calda stagione rimangono i colori pastello con il rosso passione. Nuance come il rosa cipria e il bianco conquistano un posto tra le unghie estive semplici del 2021. Scopriamo insieme tutte le tendenze unghie dell’estate, dai colori alle decorazioni più belle!

Tutte le tendenze estive da non perdere:

Colori unghie per l’estate 2021

Tra i colori dell’estate risaltano le tonalità vivaci e fresche come il lilla, il giallo e il rosa. Anche per quest’anno le nuance pastello conquistano un posto tra le tendenze dell’estate, come il verde e il celeste effettuati su manicure classiche e semplici.

Foto Instagram | passioneunghieofficial

Un colore che non passa mai di moda è il rosso, specialmente se acceso e brillante. Si sposa perfettamente sulle unghie lunghe a mandorla, rendendo la mano elegante e raffinata.

Foto Instagram | nailsbyandzelava

Un’altra tonalità che non passa mai di moda è il nude: una nuance romantica, dolce e delicata, risalta grazie all’abbronzatura ed è perfetta da abbinare a french colorati o decorazioni in glitter.

Foto Instagram | wings_beauty_space

Nail art estive: fantasie e decorazioni

Gel, semipermanente o del semplice smalto applicato direttamente a casa con il fai da te, le unghie estive del 2021 sono decorate e ricche di fantasia e toni vivaci. In commercio esistono tantissimi adesivi decorativi da applicare sull’unghia, ma se volete un effetto ancora più cool e originale, affidatevi ad un professionista del settore.

Foto Instagram | nail.art.by.tea

Tra i trend che girano anche sui social spiccano senza dubbio le fantasie che richiamano i fiori e la frutta, per unghie fresche e colorate.

Foto Instagram | anna.and.nails

Per osare ancora di più per questa calda stagione optate per una sfumatura di colori in stile Rainbow.

Via libera quindi a decorazioni particolari, brillantini, glitter e top coat luminosi!

Unghie estive semplici

Non tutte desiderano sfoggiare ricostruzioni in gel o nail art eccentriche, ecco perché è importante conoscere le tendenze delle unghie estive semplici. Ultimamente sembra sempre andare più di moda la tendenza dell’unghia non eccessivamente lunga, quindi via libera a unghie corte e quadrate. Optate per tonalità chiare, come il rosa cipria, altrimenti anche con i colori pastello potreste ottenere una manicure semplice ma d’effetto! Un’altra tendenza che sta diventando sempre più popolare è il french colorato, lasciatevi ispirare dalle foto che abbiamo raccolto per voi!

Foto Instagram | lacoachdelleunghie

Foto Instagram | tuttoperleunghie