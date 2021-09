Come vestirsi in autunno: consigli utili per look fashion

La stagione fredda è ormai arrivata e siete in cerca di consigli di stile su come vestirvi? Tra le tante tendenze moda Autunno Inverno 2021 2022 non sapete destreggiarvi e volete una guida facile da consultare per dar vita ad outfit che gli altri non potranno non guardare e invidiare? Siete finite nel posto giusto, perché di seguito trovate tutti suggerimenti su come vestirsi abbinando un trench, un immancabile blazer donna. Oppure una giacca di pelle, un paio di stivali, un cardigan o il giovanilissimo giubbino di jeans.

Trench: da vere investigatrici

Il trench è uno dei soprabiti più classici, adatto a donne e uomini e spesso simbolo di sofisticata eleganza. Burberry ne ha fatto un tratto distintivo della propria moda negli anni e sono in tanti ad aver preso ispirazione da questo modello di soprabito per riproporlo sotto mille e una veste. Il trench è un capo adatto soprattutto alle mezze stagioni: una valida alternativa al cappotto quando ancora fuori non è sufficientemente freddo per indossarne uno. Il trench è adatto soprattutto alle donne più mature.

Oppure alle giovanissime che vogliono dare al proprio look un tocco di raffinatezza. Perfetto per completare i look da lavoro ma anche quelli più fashion, il trench si può abbinare a:

gonna a tubino longuette o corta;

jeans;

pantaloni in tessuto scuri;

stivali da cavallerizza;

scarpe con tacco;

sneakers.

Blazer donna ispirati a tutte le decadi

Il blazer è uno dei capi più importanti da avere nell’armadio, un passe-partout quando ci si domanda come vestirsi in autunno. Sulle passerelle dei grandi designer non mancano mai e, di conseguenza, se ne vedono tantissimi anche nei negozi dei brand di fast fashion. Oversize dal gusto anni ’90, avvitato o con cintura in vita, con spalline imbottite in omaggio agli anni ’80 oppure indossato a mo’ di abito, il blazer donna è uno dei capi più di tendenza nel mondo della moda. In questo articolo, ad esempio, potete trovare tanti suggerimenti su come indossare il blazer e come abbinarlo.

Giacca di pelle: rock glam o rock addicted?

La giacca di pelle è il capo irrinunciabile di tutti i rock addicted, ma anche uno dei capispalla più di tendenza degli ultimi mesi. Complice l’inesauribile ispirazione che attinge agli anni ’90, la giacca di pelle piace ad adulti e ragazzi. Ma soprattutto a tantissime celebrity, ad esempio Kendall Jenner, Bella Hadid, Hailey Bieber, Chiara Ferragni, Kim Kardashian e tante altre. Se vi piace il classico nero, bene. Se vi piacciono colori più accesi come il ruggine o il viola, bene lo stesso.

I capi in pelle, e in particolare le giacche, popolano scaffali dei negozi e strade cittadine in tante forme e colori. Alle amanti di uno stile rock glam deciso consigliamo di puntare su abbinamenti con abiti e gonne bon ton.

Stivali che più alti non si può!

Autunno Inverno significa anche stivali. Le amanti di questo tipo di calzature non vedono l’ora che arrivi il freddo per sfoggiarne un paio. E quest’anno non possono che avere l’imbarazzo della scelta, tra i tanti modelli proposti dai fashion brand. Tra i modelli più di tendenza vi sono di sicuro gli stivali al ginocchio, spesso realizzati in materiali dal finish metallico oro o argento. Gli stivali possono essere indossati con:

mini abiti in maglia;

pantaloni skinny;

gonna a tubino, magari in pelle.

Il risultato sarà un look bold e adatto sia al giorno che a una serata con le amiche o col partner.

Cardigan per ripararsi dal freddo

La knitwear mania (cioè la passione per i capi in maglia) che ha caratterizzato la scorsa stagione fredda è destinata a ripresentarsi anche in questo Autunno inverno 2021 2022. E come aspettarsi di meno? I cardigan e i maglioni sono tra i capi più confortevoli per contrastare il freddo e allo stesso tempo sfoggiare look alla moda. I cardigan ci appassionano sotto tanti tagli e in altrettanti abbinamenti. Alcuni esempi sono:

i twinset coordinati in colori pastello;

i cardigan lunghi da stringere in vita con una cinta, facendo finta di non aver mai abbandonato il calore della nostra vestaglia da camera;

i cardigan bon ton in stile Chanel, grandi classici ma di tendenza.

In quanto capo super casual, il cardigan può essere indossato in molti modi, ad esempio in abbinamento ai jeans, ai vestiti in tessuti leggeri, sopra a una blusa o una camicia oppure sopra a una gonna a pieghe e calze al ginocchio, in vero stile collegiale.

Giubbino di jeans: il capo evergreen

Il giubbino di jeans è uno dei capispalla più gettonati nei primi mesi autunnali ancora non troppo freddi, un capo evergreen che dà il meglio di sé soprattutto in coordinato con articoli casual ed easy chic come i pantaloni in denim, le tute sporty chis, le sneakers e le mini bags, ma anche con minidress e gonne più femminili in tinte pastello. Tra i modelli più di tendenza vi sono, paradossalmente, i giubbini di jeans vintage e unisex. Quelli che appartenevano ai nostri genitori negli anni ’70 e ‘80 e che ora vanno più a ruba che mai.

E per quanto riguarda i colori? Il denim non significa più soltanto blu, anzi! I giubbini di jeans sono declinati in colori chiari come il beige o l’avorio, o in tinte particolarmente accese come il verde lime, il fucsia o il rosso aranciato.