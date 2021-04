I colori pastello sprizzano primavera da tutti i pori, su questo non c’è dubbio. Da un paio d’anni a questa parte, inoltre, sono diventati spesso e volentieri il fulcro di molte collezioni di alta moda e, di conseguenza, parte integrante delle proposte del fast fashion firmate Zara, H&M, Mango e quant’altro.

Con la stagione calda alle porte, dunque, noi abbiamo deciso di deliziarvi con una comoda guida su come abbinare i capi in colori pastello, che si tratti di blazer, gonne, camicette, pantaloni, accessori o calzature, per dar vita ad outfit interessanti e anche inaspettati!

Abbinamenti pastello: il color block

Quello del color block è un trend che risale già a qualche anno fa e che, nel tempo, si è rinnovato in forme sempre al passo con le tendenze del momento. Il color block declinato in colori pastello, ad esempio, sarà una scelta vincente per tutti coloro che hanno voglia di affrontare la primavera-estate 2021 sfoggiando look alla moda dal tocco “delicato”.

Il color block pastello si potrà ottenere abbinando capi di diversi colori tenui oppure procurandosi cardigan, camicie o gonne a blocchi, appunto, tipici della moda sportiva o sporty chic o anche di quei capi d’abbigliamento che prendono direttamente ispirazione dalla moda dei primi anni ’90.

Abbinamenti pastello: il ton sur ton

Un altro modo di abbinare i colori pastello è il ton sur ton: basterà scegliere la vostra nuance preferita e poi mettere insieme capi dello stesso colore ma in diverse gradazioni. Un esempio? Prendiamo il celeste: questo colore vi permetterà di ricorrere ai capi in denim (ovviamente nelle loro sfumature più chiare) e di abbinarli ad esempio a maglioncini leggeri, a camicie maschili oversize e a calzature intrecciate dello stesso colore come il modello a ciabatta firmato Bottega Veneta.

In alternativa si potranno scegliere il rosa o il lilla, che è forse il più di tendenza tra i colori pastello. Abbinate ad esempio un blazer a un paio di pantaloni in pelle e non dimenticate di scegliere anche i giusti accessori!

Abbinamenti pastello: tuta e sneakers

Se siete in cerca di outfit alla moda e allo stesso tempo confortevoli potrete ricorrere allo stile sportivo. Le tute, infatti, sono state sdoganate anche in passerella, Chiara Ferragni ne ha fatto uno degli elementi centrali della sua collezione di abbigliamento e accessori e ha inoltre collaborato con Champions lanciando una tuta in colori pastello che è andata sold out in un batter d’occhio.

Una tuta coordinata in colori pastello sarà perfetta per la primavera mentre, per l’estate, basterà sostituire una felpa con una t shirt, una canottiera o un crop top sportivo.

Completi eleganti in colori pastello

La giusta controparte di una tuta in colori pastello non può che essere un completo blazer e pantaloni elegante. I completi coordinati sono tra i trend più apprezzati sia dalle giovanissime che dalle donne più mature, perché ci permettono di dar vita ad outfit accattivanti che potranno essere resi più o meno eleganti e sportivi in base alla scelta degli accessori e delle calzature. Un completo elegante in colori pastello abbinato a una camicia leggera in chiffon o tessuto trasparente e a un sandalo gioiello, ad esempio, sarà perfetto per un evento formale, mentre l’abbinamento con le sneakers, con una t-shirt o, perché no, con un reggiseno sportivo a vista renderà il tutto più dinamico e giovanile.

Non dimentichiamoci inoltre dei bermuda: il trend dei pantaloni lunghi fino al ginocchio coordinati a giacche dello stesso colore è tra le scelte preferite delle fashion addicted.

Dettagli in colori pastello: dalla manicure agli accessori

E infine i dettagli che non possono mancare se il nostro obiettivo è quello di ottenere un outfit perfetto: gli accessori. Che si tratti di gioielli, calzature, borse, pochette o manicure, il trend dei colori pastello sembra aver permeato ogni aspetto del mondo del fashion. Le unghie in colori pastello, degradé o in color block, saranno perfette per dare un tocco in più a uno degli outfit che abbiamo appena illustrato.

Per quanto riguarda borse e calzature, una delle scelte più in voga del momento sembra proprio quella di coordinarle: Bottega Veneta, ad esempio, ha proposto modelli intrecciati sia di scarpe che di pochette e mini-bag, in giallo crema, verde oliva o celeste.

La nuova collezione di accessori Versace, invece, è tutta incentrata sul motivo della mitologica Medusa e sulle sfumature del lilla o del rosa. Anche Chanel, Moschino, Valentino, Gucci sembrano aver abbracciato il trend degli accessori in colori pastello, così come Miu Miu, che per la sua collezione ha scelto di ispirarsi al mondo del calcio, declinando capi e accessori in colori tenui come il celeste, il giallo, il rosa o il verde chiaro.