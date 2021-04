La stagione primavera-estate è perfetta per sfoggiare i nostri amati blazer. Nel corso degli anni le giacche, nate come capo d’abbigliamento maschile, sono diventate irrinunciabili anche nell’armadio femminile. Ogni stagione in passerella i blazer donna sono tra i capi cardine delle collezioni e i fashion trend non sembrano saper a rinunciare a questo grande “classico di tendenza”.

Foto Getty Images | Edward Berthelot

In questo articolo, pertanto, abbiamo deciso di presentarvi le tendenze blazer per la primavera-estate 2021, così che possiate metter su un armadio all’insegna dell’eleganza e del glamour (e per farlo vi basterà trovare il giusto blazer!).

Completo giacca e pantaloni

Iniziamo con un grande classico dell’abbigliamento elegante, nonché con una delle star tra le tendenze blazer di questa primavera-estate 2021: i completi giacca e pantalone. I capi coordinati, infatti, sono diffusissimi sia nell’abbigliamento sportivo che nel mondo degli outfit più eleganti. Una giacca in coordinato a un pantalone, in base agli accessori e alle calzature, potrà assumere un’aura di eleganza o sporty chic.

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Insieme alle sneakers il completo blazer-pantalone sarà perfetto per i look da giorno, soprattutto se si tratta di pantaloni con taglio a sigaretta; in abbinamento a un pantalone a palazzo e una calzatura gioiello, invece, sarà perfetto per una serata fuori. Se vi va di osare, poi, potete optare per un reggiseno crop top a vista da mettere sotto al vostro blazer: intorno a voi non troverete nulla dipiù trendy.

Blazer donna in pelle

Un’alternativa di tendenza al blazer in tessuto sono le giacche in pelle. Tra i trend della primavera-estate 2021, infatti, vi sono anche i capi in pelle, sia nelle classiche colorazioni di nero e marrone che in sfumature particolari come il verde, il giallo, il rosa, il beige, l’arancione e via dicendo.

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Scegliendo una giacca-blazer in pelle potrete affrontare le fresche mattine primaverili con stile, abbinandogli ad esempio una gonna longuette a tubino, una camicia oversize o un paio di bermuda (magari in pelle), anch’essi tra le tendenze primavera-estate 2021.

Foto Zara

Blazer smanicato

Lo scorso inverno la knitwear mania (cioè la passione per i capi in maglia) ha fatto tornare alla ribalta i gilet della nonna. Il modello a gilet, da allora, è rimasto un elemento importante delle collezioni moda ed è poi stato coniugato in forme e tagli più adatti alla stagione calda.

Foto H&M

Se si parla di blazer e gilet, quindi, sarà possibile coniugare questi due elementi procurandovi un blazer smanicato con cintura in vita, da usare da solo o abbinato a un top a maniche lunghe o a un pantalone coordinato.

Blazer in colori pastello

Le tendenze per la primavera-estate 2021 in fatto di colori abbracciano una vastissima gamma di sfumature: si va da quelle pastello a quelle al neon a quelle neutre. Anche per quanto riguarda i blazer, pertanto, optando per le sfumature pastello non si sbaglierà. Il rosa antico, il verde menta, il celeste pervinca e soprattutto il lilla sono idee colore perfette per i look primaverili, ce lo dimostrano le collezioni per la stagione calda di Chanel, di Fendi, di Miu Miu e tanti altri.

Foto Getty Images | Jeremy Moeller

Un blazer in colori pastello potrà essere abbinato, ad esempio, a un bermuda coordinato, a una gonna plissettata in tessuto leggero, a un paio di jeans per un look casual ma raffinato e giovanile.

Blazer in colori neon

Ma passiamo alle colorazioni fluo che tanto sono piaciute a Balmain, Jacquemus e Balenciaga per le loro collezioni estive 2021. Balmain e Balenciaga hanno optato per blazer a metà tra gli anni ’80 e il futuristico con spalline appuntite in rosa o giallo fluo, Jacquemus ha coniugato i tagli maschili delle giacche anni ’90 a colori iper saturi e perfetti per la primavera-estate.

In materia di colori al neon non c’è da risparmiarsi nemmeno in fatto di accessori, che daranno un tocco di colore accattivante ai vostri look con blazer donna.

Abito-blazer in stile Eighties

Un’alternativa all’abbinamento giacca-pantaloni o gonna è usare un blazer a mo’ di mini-abito. Tra i trend della moda di quest’anno, infatti, c’è anche questo: l’abito-blazer, che ricorda i look degli anni ’80, soprattutto se a doppiopetto, con spalline bene in vista e arricchito da bottoni gioiello.

Foto Getty Images | Vittorio Zunino Celotto

Versace è la paladina dell’abito blazer e dell’ispirazione anni ’80 e a dimostrarcelo c’è anche il suo uso della stampa a foulard.

Foto Getty Images | Aaron J. Thornton

Questo tipo di fantasia è l’ennesima tendenza moda della primavera-estate 2021, che è piaciuta anche a Valentino per le sue ultime collezioni moda. sebbene in versione “street art”.