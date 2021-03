Jeans Flare: la nuova tendenza P/E 2021, i modelli più belli

Insieme alla primavera e alle prime giornate calde, è arrivata anche una nuova tendenza, quella dei jeans flare, ovvero dei jeans svasati. Attenzione, non stiamo parlando né dei classici jeans scampanati né di quelli a zampa d’elefante! I jeans flare, che abbiamo amato anche durante lo scorso autunno, presentano una leggerissima svasatura alla fine della gamba, appena sopra la caviglia. La svasatura parte tendenzialmente all’altezza del ginocchio o a metà polpaccio per un effetto svasato appena accennato, elegante e sportivo allo stesso tempo. Scopriamo dunque i modelli più trendy in circolazione!

Jeans flare Mango: tanti colori per un look casual

Quando si parla di jeans svasati impossibile non finire nello shop online di Mango! Noi ci siamo innamorate di questo modello in particolare, disponibile in cinque tonalità di colore, una più bella dell’altra, tutte in tessuto di cotone stile denim. Abbinati a una camicia in denim e a un paio sneaker, i jeans flare sono perfetti per un look trendy e sportivo!

Foto Mango

Jean svasati Stradivarius: ancora più cool con le frange!

Se poi ai jeans flare aggiungiamo anche le frange, sempre trendy e irriverenti, il risultato è ancora più cool. Stradivarius propone un look primaverile, con tanto di top, camicia a quadri e anfibi stringati chiari. Che ne pensate? A noi sembra una perfetta soluzione per le prime giornate di primavera!

Foto Stradivarius

Jeans flare Zara: il look elegante con spacco laterale

Anche Zara ci regala uno splendido modello di jeans flare. Dotati di un leggero spacco laterale, i jeans svasati di Zara sono ancora più eleganti. Il taglio a vita alta è perfetto da abbinare a un top o a una blusa primaverile. Per esaltare ulteriormente la figura, scegliete un sandalo leggero con tacco, perfetto per valorizzare lo spacco laterale.

Foto Zara

Look jeans flare Pull&Bear: il modello più classico di sempre

Se siete in cerca di un modello super classico di jeans svasati, allora quello che fa per voi sono i jeans di Pull&Bear, disponibili anche in nero. Con la svasatura appena accennata, la vita alta e il colore in stile denim, questo capo è un classico da avere sempre a portata nel vostro guardaroba!

Foto Pull&Bear

Pepe Jeans Flare: il look che valorizza la silhouette

Infine, ma non da ultimo, ecco il modello flare della Pepe Jeans. A vita alta, con le taschine cucite sui fianchi e una svasatura decisa sopra la caviglia, i jeans svasati Pepe sono quanto stavamo aspettando per la prossima estate! Per aggiungere un tocco di classe e valorizzare la silhouette, scegliete un sandalo a tacco basso con cinturino alla caviglia, meglio se color carne o sulle tonalità neutre del beige.