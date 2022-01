C'è solo una cosa da desiderare: la stampa coccodrillo

Da parecchi mesi ormai la moda non fa che ispirarsi allo stile anni ’90 e ’00. Ciò significa una cosa: la stampa coccodrillo è sicuramente una delle più amate dai fashion designer e dalle fashion addicted. Perfetta per conferire un tocco bold e vintage a ogni accessorio o outfit, la stampa coccodrillo popola soprattutto borse e mini bag. Che tra l’altro sono un’altra delle tendenze moda da seguire senza remore! In particolare non abbiamo non potuto notare l’enorme quantità di borse modello baguette a stampa coccodrillo e in colori moda pastellati.

La stampa coccodrillo è anche questione di calzature

Quello che bisogna tenere ben presente, quando si parla di coccodrillato, è che non ci si deve fermare agli accessori. Ma si può spaziare anche verso il vasto mondo capi in pelle e, soprattutto, delle calzature. In particolare la moda non fa altro che ripeterci l’importanza di procurarci un paio di stivali alti cuissardes, ancora meglio se in stampa coccodrillo. Dopo gli stivali coccodrillati firmati Max Mara, proposti in colori brillanti e accesi come il turchese o il giallo lime, non vediamo l’ora di sfoggiarne un paio simile anche noi!