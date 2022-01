Con la stampa pitonata diventiamo sinuose come serpenti

Assieme alla tendenza accessori stampa coccodrillo, la stampa pitonata è una delle più gettonate dell’inverno in corso. Se siete amanti delle stampe animalier, non potrete rinunciare alla stampa pitonata. Soprattutto considerando che è adatta sia ai capi d’abbigliamento, che agli accessori e alle calzature. Declinata sia in nuance neutre come il beige, il grigio o il marrone, che in colori moda neon come il fucsia o il verde evidenziatore, questo tipo di stampa è adatto soprattutto a chi non ha paura di osare con i propri look.

Scarpe e borse con stampa pitonata? Sì, grazie

Ma quali sono i capi più interessanti da sfoggiare con stampa pitonata? Di sicuro gli accessori, ma anche le calzature non sono da meno. Dalle classiche pumps con tacco a spillo e punta a triangolo fino agli stivaletti platform, dagli stivali alti cuissardes fino alle più comode sneakers, le scarpe con stampa pitonata piacciono soprattutto alle donne dagli -enta in poi. Il tocco di classe? Abbinare un borsetta pitonata alle proprie calzature-serpente: per un look curato e very bold!