Se ci avete seguito con attenzione avete tutti gli elementi per terminare il puzzle e scoprire la nuova tendenza dell’inverno 2021/2022. In questi mesi abbiamo lasciato indizi e suggerimenti sparsi…colleghiamoli insieme! Il velluto è di certo il tessuto top di questa stagione fredda, così come gli stivaletti platform e i mocassini sono le scarpe più amate da tutti. Lo smockey eyes si conferma il make up più cool delle feste e i cappelli vanno per la maggiore, per non parlare dei corsetti!

Se mettiamo insieme tutti questi capi d’abbigliamento, rigorosamente di colore scuro, cosa scopriamo? Che il look gotico è tornato! Lasciamoci travolgere dall’estremo romanticismo che questa tendenza emana e dalla sua atmosfera, e puntiamo su una sua particolare declinazione: il business casual gothic.

Il gothic chic che conquista le business woman e ci fa impazzire

Lo stile gotico è intenso e passionale, affatto triste e cupo come lo vorrebbero i suoi detrattori, e ha sicuramente infiniti modi di espressione che hanno una sola cosa in comune: l’anticonformismo. Uno di questi, il più cool è il business casual, perfetto per il daily look delle working women di tutte le età!

Pizzi, merletti, pelle e cinte sono i nostri migliori alleati e, se usati nel modo giusto, saranno quel tocco in più che renderà il look semplicemente perfetto. Non esageriamo, però: niente eccessi in questo stile, solo tanto nero (ma anche bordeaux, blu notte e verde sottobosco) e infinita classe.

L’abbinamento top è di certo pantaloni neri (jeans semplici, a sigaretta, flare, in pelle…), camicia bordeaux con balze o inserti in pizzo e blazer nero con punto vita accentuato. Completano l’outfit delle scarpe platform e, se vogliamo, un cappello a tesa larga ton sur ton.

Se invece desideriamo far emergere la nostra vena più romantica, puntiamo su un abito baby style à la Mercoledì Addams: un dress a maniche lunghe (magari in pizzo lavorato) nero con colletto in evidenza o, in alternativa, un abito black smanicato abbinato a una camicia bianca che più bianca non si può.

Esalterà la nostra figura rendendoci irresistibili, specialmente se indossato con degli stivali con chiusura a stringa alti al polpaccio!