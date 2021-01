Dark Academia: cos'è e perché dovremmo conoscerlo

Preparatevi, perché è dietro l’angolo una nuova tendenza. Il suo nome è Dark Academia, che sì può sembrare il nome di una serie tv (dalle quali in effetti prende spunto), e sì ha un’allure un po’ dark (in effetti ce l’ha), ma in pochi mesi ha generato quasi 500 milioni di contenuti social con l’hashtag #DarkAcademia.

Cos’è Dark Academia

Un po’ di “storia”: Dark Academia nasce circa nel 2017, quando sui social iniziano ad apparire i primi contenuti a tema. Come accade ormai per la maggior parte delle tendenze oggi, quindi, Dark Academia ha trovato nei social la sua massima espressione. Lo spirito nichilista è al centro di questa subcultura giovanile, che trova il fondamento della propria estetica dei college americani dell’Ivy League, nello stile british e cottagecore.

Dark Academia, così, non è solo un modo di esprimere la nostalgia del mondo pre-pandemico, ma una vera e propria corrente estetica con riferimenti al mondo della moda, della letteratura, della cinematografia.

Perché esiste Dark Academia

TikTok e Tumbrl, quindi, sono stati letteralmente presi d’assalto da contenuti in stile Dark Academia dallo scoppio della pandemia di Covid-19. Il motivo, come detto, è abbastanza semplice: nostalgia. Nostalgia della scuola, della comunità, degli amici, dell’interazione sociale, soprattutto per i teenager che raggiunti i 13-15 anni fanno del proprio gruppo di amici e compagni di scuola non una seconda famiglia, ma l’unica famiglia.

Come ci si veste?

Veniamo agli aspetti più pratici: come si esprime l’estetica Dark Academia?

I punti di riferimento sono soprattutto film e serie tv: ambientazioni collegiali, stile Gossip Girl. L’idea è quella delle tipiche uniformi universitarie, stile Oxford, quelle che ritroviamo in produzioni come L’attimo fuggente, o in un più moderno Harry Potter.

I capi da possedere assolutamente sono gonne di tweed, pantaloni scozzesi, cardigan in lana. Senza dimenticare scarpe stringate e cartellette in pelle.

I colori di rappresentanza sono quelli autunnali, oltre al nero e il blu, ci sono verde foresta, marrone, giallo tenue e burgundy, mentre nei tessuti va alla grande tweed, pied-de-poule e velluto a coste.

Camicia bianca, cappotto spigato o Principe di Galles. E se volete davvero immergervi nel look di questa nuova tendenza, c’è un solo posto dove andare a cercare: i mercatini dell’usato per scovare veri gioielli vintage.

I riferimenti di Dark Academia

Come detto, non c’è solo estetica in Dark Academia, ma anche cultura. La “bibbia” è The Secret History di Donna Tartt e nelle playlist non possono mai mancare Liszt, Leonard Cohen e Lorde.

Ovviamente, i social hanno dato a Dark Academia i natali e quindi hanno riferimenti precisi: su TikTok provate a cercare @romneyellen, @scorpiosierra e @aclotheshorse, mente su Instagram il profilo @myfairesttrasure.