Natale, ed è subito tartan: la classicissima fantasia originaria della Scozia. In vista di un pranzo più ristretto del solito e tendenzialmente tra le mura di casa, possiamo dire addio, almeno per quest’anno, agli outfit eleganti e scegliere un look più cozy. Anfibi o francesine, una camicia e un paio di pantaloni scozzesi, perfetti per un look caldo, confortevole e sempre di tendenza. Dal classicissimo tartan rosso ai pantaloni a quadri più basici, ecco come abbinarli per un look trendy e un po’ natalizio.

Per non rinunciare all’eleganza

Per chi, nonostante limitazioni e divieti, non vuole rinunciare all’eleganza del Natale, ci sono i pantaloni scozzesi firmati Ralph Lauren da abbinare a una decolleté bassa, nera e super raffinata.

Foto Zalando

Per chi non ama i tacchi alti

Per chi ama il tartan più scuro, declinato sulle tonalità del blu e del bordeaux, c’è il modello di Gap, dal taglio geometrico ed elegante, perfetto da abbinare con uno stivaletto basso.

Foto Zalando

Per chi cerca la comodità

Anche in assenza di ospiti, cerchiamo di evitare le ciabatte, almeno a Natale. Con il modello skinny di Gap, comodissimo e avvolgente, potete optare per un paio di stivaletti neri con un po’ di tacco.

Foto Zalando

Per un outfit un po’ punk

Se anche a Natale amate un look più punk e aggressivo, potete abbinare ai morbidi pantaloni scozzesi Pull&Bear il vostro paio di anfibi preferiti.

Foto Zalando

Per un tocco bon ton

Una fantasia a quadri semplice e lineare, come quella di JDY, da abbinare a un maglione caldo e avvolgente, e a una scarpa francesina per un tocco leggermente bon ton.

Foto Zalando

Per chi ama i tagli a palazzo

Perfetti per allungare la silhouette e rendere ancora più elegante il vostro outfit natalizio, i pantaloni scozzesi a palazzo disegnati da Object Petite sono davvero strepitosi.

Foto Zalando

Per un look super chic

Ampi, lunghi ed estremamente chic, sono i pantaloni scozzesi di Banana Republic, da abbinare a un filo di tacco per slanciare la figura e rendere ancora più chic il vostro outfit.