View this post on Instagram

#POPCULTURE – The first photo from the set of the new #GossipGirl is here! The new Blair and Serena are officially taking over New York, who are you most excited to meet? Discover all the details about the reboot by tapping link in bio! . La prima foto ufficiale con il cast del reboot di Gossip Girl è qui! Le nuove Blair e Serena stanno ufficialmente conquistando New York, chi siete più emozionati di conoscere? Scopri tutti i dettagli sul reboot cliccando il link in bio #LOfficiel #LOfficielItalia #gossipgirl #gossipgirlreboot