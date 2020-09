La gonna in pelle sarà un must per l'autunno 2020

La gonna in pelle, uno dei capi must della moda degli anni Sessanta – simbolo di una rivoluzione all’insegna della libertà – torna alla ribalta per questo Autunno-Inverno, regalando un tocco speciale ai look più diversi.

La versione più amata è quella a tubino o a matita, indossata in nuance petrolio da Meghan Markle in uno dei look più belli della Duchessa di Sussex.

Gonne in pelle: tanti modelli da indossare

Si può scegliere tra innumerevoli colori, tagli e fogge: in materia di gonne non ci sono regole, almeno per questa stagione, che le accoglie tutte con un entusiasmo coinvolgente. Le più classiche optano per l’evergreen per eccellenza, ossia la gonna in pelle nera. Quella più iconica resa immortale anche dalle pin-up più prorompenti come Bettie Page.

La gonna in pelle nera viene considerata un elemento essenziale con il quale essere trendy in ogni occasione: grazie ad un mix di abbinamenti, come una camicia bianca o un fiocco nero, si può essere un esempio di eleganza.

Se il timore che con alcuni colori, come il rosso, si possa risultare troppo aggressive, basta optare per un mix con altri capi, con camicie in satin, pullover super chic e o borsette molto raffinate.

Per le più audaci si consigliano colori come giallo limone, azzurro carta da zucchero, rosa cipria e off-white, che donano alla gonna in pelle un tocco di freschezza e naturalezza che non guasta mai.

Tra i vari modelli proposti per l’autunno/inverno 2020 troviamo le minigonne – una moda intramontabile – le mise svasate, quelle in pelle stampata o un altro capo essenziale come la minigonna a effetto pelle di serpente.

Tante gonne in pelle per tutti i gusti, come quelle con le tasche e bottoni a clip, la gonna plissettata effetto pelle fino ad arrivare alla maxi gonna con volant.

