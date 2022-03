La tendenza beauty "sulla bocca di tutti": labbra più piene e definite con l'Overlining

Labbra più carnose e volumizzate senza obbligatoriamente ricorrere ai filler? Si può fare: ri-spopola tra le star la tendenza beauty dell’Overlining, già vista e amata negli anni novanta/inizi duemila ed ora riportata in auge proprio dalle stesse. Sono in poche a non cedere all’allettante tentazione, in cambio di un magico effetto. Come biasimarle!

Cos’è l’Overlining e come si realizza sulle labbra

Come il termine inglese stesso suggerisce, l’Overlining non è altro che la tecnica beauty che prevede di oltrepassare con la matita il naturale contorno delle labbra, rendendole otticamente più piene. Particolarmente in voga negli anni novanta sulle bocche di celebri supermodelle, essa permette di enfatizzare e valorizzare le labbra, ad un costo praticamente irrisorio. Sarà per questo che il trend sta praticamente facendo impazzire chiunque, ritrovandosi ancora tra le tendenze beauty della primavera-estate 2022? A partire da star del calibro di JLo sino ad arrivare alle Influencer di tutto il mondo ed alle più accanite make-up addicted: le Overline Lips sono letteralmente “sulla bocca di tutte”!

Realizzare il beauty look dell’ Overlining è, in realtà, abbastanza semplice: unica regola? Non superare il bordo delle labbra per più di 1-2 millimetri, onde evitare un risultato smodatamente fake. Si inizia dall’arco di cupido sino a tracciare il contorno di tutte le labbra, per poi sfumare con un pennellino il tutto verso l’interno. Dopodiché si procede normalmente all’applicazione del rossetto, che potrà essere matte per un effetto “il trucco c’é, ma non si vede!” oppure un gloss o rossetto brillante che massimizzerà il turgore. Tale tecnica si sposa alla perfezione con le amatissime Ombrè Lips, caratterizzate però dall’utilizzo di una matita labbra ben più scura del tono del rossetto scelto.

E tu, riuscirai a rimanere immune al fascino dell’Overlining?