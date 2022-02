La tendenza del momento ti regala le labbra rimpolpate dei tuoi sogni: ecco le Ombrè Lips

C’è un po’ di 2022 in questo Nineties Revival? Tra la schiera infinita di trend anni ’90 che hanno praticamente invaso come in un vortice la moda di quest’anno, ne spicca sicuramente uno che, assieme ai pantaloni a vita bassa, è di certo il più temuto. Se ancora il presentimento non fosse ben nitido nella vostra mente, stiamo parlando di loro, delle temutissime Ombré Lips, che hanno già fatto re-impazzire l’intero popolo di beauty addicted, contro ogni pronostico auspicabile.

Dopo l’ombretto azzurro, le Baby braids e lo Spilky bun insieme il resto delle acconciature raccolte “back to nineties” alla Lizzie Mcguire, c’era da aspettarselo.

Ma torniamo seri, dopotutto se fatto nella giusta maniera il look degradè non è così male, anzi: se ne possono trarre infatti innumerevoli vantaggi, primo su tutti un’immediata parvenza di labbra più piene e turgide, il che non guasta mai, siamo tutte d’accordo su questo.

Se le Ombrè Lips risultano glam e portabilissime nella loro versione nude, diventano stravaganti ed eccentriche in rosso, fucsia ed altre tonalità ben più accese, magari in combo ad un rossetto brillante.

Da provare assolutamente la declinazione delle Ombré Lips con rossetti glitter e scintillanti, per un tocco di luce in più!

Ombrè Lips: quali celeb sono già innamorate perse

Una delle folli amanti della tendenza make-up delle Ombrè Lips non potrebbe essere che la splendida Megan Fox, apparsa in più occasioni sfoderando un trucco labbra degradè pazzesco, talvolta con l’accenno dark di un rosso scuro e profondo e, più di recente, con un nude taupe glossato.

Artefice del secondo beauty look degno di nota l’orgoglio italiano Mrdanielmakeup, il quale ha saputo rendere ancor più enfatizzato il fascino della bella attrice.

Come si realizzano delle Ombrè Lips a regola d’arte

Realizzare le Ombrè Lips è facile e divertente, servono rispettivamente: una matita labbra di una tonalità piuttosto scura rispetto al colore del rossetto, due rossetti, uno più chiaro ed uno più scuro ed eventualmente un gloss.

Si inizia tracciando il contorno labbra con la matita, avendo cura di riempirne i bordi e sfumare scrupolosamente verso l’interno. Per una maggiore tenuta, si passa il rossetto scuro al di sopra della matita e si procede applicando il rossetto chiaro nella zona centrale, dapprima lasciata libera. Si può terminare volendo passando del gloss trasparente, oppure optare per il finish matte o cremoso, a seconda del prodotto scelto. Ed eccoti pronta a fare strage di cuori!