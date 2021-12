Il rossetto rosso torna nella sua veste più scintillante per un tocco di passione e audacia a Capodanno! Il look delle feste che daranno il benvenuto al nuovo anno si tinge di uno dei colori evergreen nel mondo del make-up labbra, e non possiamo fare altro che amarlo e… osare!

Rossetto rosso scintillante a Capodanno: il make-up accende la passione

Labbra morbide, calde e sensuali per la notte di San Silvestro con il rossetto rosso che torna a farla da padrone nel make-up delle feste! Se non avete mai osato, il consiglio è cedere a questa golosa tendenza che rimette in prima linea uno dei capisaldi del settore beauty, perfetto per incorniciare un trucco occhi nude o da abbinare a ombretti extra brillanti (la moda del momento e per tutto il 2022).

Amatissimo dalle star, il rossetto rosso è sicuramente il tocco più strong che vogliamo portare sul nostro viso per le feste, ideale per esaltare le labbra e farle diventare assolute protagoniste. È la scelta di Kourtney Kardashian (e tante altre celebrities) per brillare di passione durante le feste.

Che sia lucido, matte o super scintillante con una pioggia di glitter non importa, perché il rosso sta davvero bene su tutto e in ogni declinazione! Chiara Ferragni ce lo mostra spesso sui social e l’ha inserito tra i suoi look preferiti. Come darle torto?