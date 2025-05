Rossetto rosso, queste sono le occasioni in cui poterlo indossare con eleganza e raffinatezza

Il rossetto rosso è un’arma di seduzione infallibile, ma è necessario saperlo utilizzare. Ecco alcune dritte su come applicare il rossetto rosso e su quando metterlo per avere un make up irresistibile!

Il rossetto rosso è una vera e propria arma di seduzione, sempre glamour e ricco di fascino è un cosmetico molto amato dalle donne. Rendere sensuale ed elegante un look utilizzando il rossetto rosso è semplicissimo, in pochi attimi lo si può applicare alla perfezione. Prima di procedere, però, è bene sapere come e quando metterlo, quali sono i rossi sono più adatti al giorno e quali alla sera e come scegliere il tipo rossetto più adatto alle proprie labbra.

Rossetto rosso: come e quando metterlo

Il trucco giorno più sofisticato e glam può avere il rossetto rosso come protagonista. Il make up perfetto per affrontare una giornata di lavoro è sobrio, raffinato e a lunga durata. Il make up deve essere impeccabile, ma leggero e il trucco occhi deve essere giocato su toni neutri così da enfatizzare lo sguardo con discrezione.

Il rossetto rosso perfetto per un trucco da lavoro è in una tonalità soft, niente rossi lacca o seducenti bordeaux, il lampone, il ciclamino e il corallo sono le sfumature su cui puntare, allo stesso modo è meglio evitare i finish extra shine o gli intensi matt, per un trucco long lasting l’ideale è utilizzare una tinta per labbra, mentre per avere una bocca delicatamente colorata sono perfetti i rossetti con finish sheer e i balsami per labbra colorati.

Per un trucco sera seducente e very chic il rossetto rosso è una scelta perfetta. Il make up per la sera ha regole molto labili, tutto sta al gusto personale e alla propria voglia di osare. La combo più classica è costituita da rossetto rosso e eyeliner nero, ma le possibili varianti sul tema sono moltissime, uno smokey eyes, un cat eyes estremo o un make up luminoso si sposano alla perfezione con una bocca scarlatta.

Il rossetto rosso perfetto per un trucco sera è intenso, sensuale e cattura l’attenzione, i finish su cui puntare sono l’intenso matt a lunga durata e il vibrante glossy per una lucidità estrema. Nessuna restrizione per ciò che riguarda la tonalità, il rosso lacca è una delle scelte più classiche, ma il bordeaux e il vinaccia sono perfetti per chi vuole un look rock chic, mentre il corallo e il mattone sono l’ideale per chi ha una carnagione mediterranea.

Ora che sai come e quando poter indossare il rossetto rosso, non ti resta che scegliere la tonalità più adatta a te!