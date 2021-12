La nuova tendenza per gli innamorati? Una manicure di coppia che promette di non passare inosservata, proprio come quella sfoggiata sul red carpet da Megan Fox e Machine Gun Kelly! Per entrambi uno smalto rosa shocking e nail chain a “incatenare” le loro unghie…

Manicure di coppia per Megan Fox e Machine Gun Kelly: smalto rosa shocking e nail chain

A unire la coppia anche nella manicure è una catena che lega il mignolo della modella a quello del suo compagno. Un dettaglio che non passa inosservato e che ha diviso la Rete, tra chi lo ritiene una scelta d’amore tradotta in una nuova moda del beauty nail art e chi, invece, bolla la mossa come una trovata trash per far parlare di sé. Il risultato è che… comunque se ne parla, ed è comunque tendenza!

Come ottenere una manicure così? Ce lo spiega la nail artist che ha studiato il nuovo trend su Megan Fox e la sua dolce metà, Britney Boyce. “Per avere questo look prima bisogna applicare lo smalto base tonalità rosa, poi si avvolge l’unghia con un pezzo di calza a rete“, con uno spazzolino imbevuto del secondo colore a scelta picchiettare sulla rete (per avere un effetto “pelle di serpente”) e, una volta dato un tocco 3D alla nail art, staccare la rete quando ancora lo smalto non si è asciugato. Con un tagliaunghie, perforare l’unghia del mignolo e aggiungere un anello a cui applicare la catenella che poi andrà collegata all’unghia del partner… Due cuori e una manicure, facile no?