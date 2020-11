Megan Fox, in occasione degli American Music Awards 2020, si è presentata sul red carpet col suo nuovo fidanzato, il rapper Machine Gun Kelly. Lei indossava uno splendido abito verde scuro di Azzi and Osta, lui un completo bianco firmato Balmain.

L’attrice ha concluso a maggio il matrimonio durato dieci anni con Brian Austin Green, star del telefilm Beverly Hills 90210 in cui interpretava David, e con cui ha avuto tre bambini, Journey River, 4 anni, Bodhi Ransom, 6 e Noah Shannon, 8. Dopo alcuni tira e molla, la coppia ha deciso di divorziare e ora la meravigliosa Megan ha un nuovo compagno.

Megan Fox, Machine Gun Kelly e l’amarezza dell’ex

Che stavano insieme lo si sapeva da quest’estate, quando lei ha condiviso sui social un loro scatto con didascalia romantica, ma è con gli AMA 2020 che c’è stato il debutto in società. Megan ha addirittura presentato la performance di Machine Gun Kelly, che si è esibito con Travis Barker, membro dei Blink 182. Il rapper ha cantanto Bloody Valentine e My Ex’s Best Friend.

Leggi anche Royal Family, George e Charlotte hanno già scritto le letterine a Babbo Natale

Questo nuovo amore sbocciato durante il 2020 pare però che abbia molto amareggiato l’ex marito di Megan Fox, soprattutto perché la prima foto della nuova coppia è stata pubblicata pochissimi mesi dopo la separazione.

Brian Austin Green infatti, subito dopo la foto incriminata dove Megan dichiara che il cuore è di quel bellissimo ragazzo che è accanto a lei (Achingly Beautiful Boy… My heart is yours), ha risposto alla ex sempre tramite Instagram. Ha pubblicato una foto con una didascalia tutt’altro che casuale: è praticamente la stessa (Achingly beautiful boys…… My heart is yours), ma non è dedicata a una nuova fidanzata. A essere belli sono i suoi quattro figli, tre dei quali avuti proprio con Megan. Una critica nemmeno troppo velata alla differenza di priorità tra i due dopo la fine del matrimonio.