È il look della discordia, capace di dividere e far sempre parlare di sé, ma come nelle classiche favole di moda… a volte ritorna! Stiamo parlando del pantalone a vita bassa, pronto a imporsi tra i trend del 2022 riportando alla ribalta una tendenza che ad alcune suona del tutto indigesta. Non solo jeans e non solo outfit femminili: nei prossimi mesi lo vedremo ritornare in scena anche nel settore del fashion al maschile… Sicure di non volergli proprio dare una chance?

Pantalone a vita bassa: un amore-odio che torna nel 2022

Pancia scoperta e intimo che affiora? Sì, lo stile dei pantaloni a vita bassa, tormentone alla Jimi Hendrix e Janis Joplin tornato in voga tra i ’90 e i primi 2000, rientra in scena ed è pronto a esplodere tra le tendenze moda 2022!

Bella Hadid ci aveva già dato un goloso assaggio con uno scatto supersexy postato proprio la scorsa estate, mostrando un outfit morbido in tessuto e trasparenze che potrebbe fare gola anche ai più scettici…

Look audaci e marcatamente street si affacciano in passerella e promettono di imporsi anche tra gli outfit maschili, come Balenciaga ci mostra su Instagram…

È un trend che divide e infiamma il mondo del fashion, ma sicuramente fa parlare di sé e questo basta a renderlo un evergreen assoluto nel segno di quella strada che dive come Britney Spears e Christina Aguilera aprirono ai Millennials…