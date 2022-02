Fai scintillare le labbra, l'ultima tendenza è brillante

A dispetto dei finish matte dominanti i beauty look degli ultimi anni, tendenza vuole che le labbra di quest’anno siano glossate, lucide, protagoniste. Un effetto bagnato che, oltre a sprigionare la luce catturata, rimpolpa e fa guadagnare in termini di volume, restituendo loro il ruolo principale che gli spetta e che gli è mancato per un bel po’ di tempo.

Rossi caldi, aranciati, tinte fredde come lampone o borgogna ma anche nude rosati e nuance della terra: i rossetti della primavera 2022 sono vari e disparati, diversi nel sottotono ma uguali nelle texture e nei finish, cremosi, laccati, brillanti. Questo trucco labbra vi sembra per caso familiare? Colpa, ancora una volta pare, dei tanti trend anni ’90 che stanno tornando piano piano alla ribalta!

Chi bella vuole apparire…

Le tendenze make-up della primavera 2022 parlano chiaro: un trend senza ombra di dubbio ultra glamour quello delle labbra brillanti, che però, diciamocelo, non va esattamente d’accordo con il concetto di comodità: per quanto meravigliosi, i rossetti cremosi non sono affatto a prova di bacio, di mascherina né tantomeno si ci può mangiare senza rischiare di sfiorare l’effetto clown. La soluzione? Senz’altro rapidi ritocchi giornalieri, ma soprattutto lei, nostra fida alleata, la matita labbra.

Realizzare un perfetto contorno labbra con una bella matita scongiurerà infatti eventuali facili sbavature e ottimizzerà notevolmente la durata del rossetto lucido!

Diego dalla Palma arriva con le STAY ON ME Lip Liner

Ed ecco che entra in gioco un prodotto stratosferico in nostro aiuto: le matite labbra STAY ON ME targate Diego dalla Palma, lip liner dalla texture cremosa e altamente pigmentata le quali permettono di creare un tratto preciso e così un contorno labbra definito.

Il prodotto è resistente all’acqua e, nonostante la scorrevolezza del finish, quando il tratto si asciuga il colore si fissa, assicurando una tenuta estrema del rossetto. Insomma, proprio quel che ci serve per sfoggiare le nostre labbra glossate senza paura!

Le colorazioni disponibili sono 6, rispettivamente Mrs. Nude, Mrs. Brick, Mrs. Mauve, Mrs. Rose, Mrs. Candy e Mrs. Red, una più bella dell’altra e adattabili ad ogni tipologia di sottotono e stagione dell’Armocromia.

Come truccare le labbra? Per un contorno labbra a regola d’arte ricordate di partire dall’arco di cupido e tracciare l’overline entro un massimo di mezzo millimetro per non scadere nel fake!

E, per evitare ulteriormente sbavature, è bene “dare il primo bacio” ad una velina, giusto per rimuovere l’eccesso di rossetto.